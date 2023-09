Beyoncé in argento al Renaissance Tour: il significato di questa scelta

Beyoncé ha sorpreso i suoi fan chiedendo loro di vestirsi d’argento durante le date finali del suo Renaissance World Tour, un gesto che va oltre l’apparenza scintillante. Questa scelta è legata alla stagione della Vergine, il segno zodiacale di Beyoncé, e porta con sé un significato cosmico profondo.

L’Argento e il Suo Significato Cosmico

Secondo la medium sensitiva e lettrice di tarocchi Sarah Potter, l’argento è un colore altamente riflettente che favorisce la tranquillità interiore, l’ascolto delle emozioni e l’incremento dell’intuizione. Questo colore agisce anche come un potente scudo energetico, proteggendo chi lo indossa dalle vibrazioni negative e migliorando i confini energetici.

L’Argento come Protezione

L’argento è noto per essere un colore che, con le sue specificità, aiuta le persone a realizzare le proprie passioni e aspirazioni più velocemente. Inoltre, contribuisce a creare equilibrio e calma, ideale per affrontare ambienti energici come un concerto di Beyoncé.

Un Atto di Solidarietà Cosmica

La scelta dell’argento da parte di Beyoncé potrebbe anche essere una forma di solidarietà cosmica. Durante la stagione della Vergine, ci saranno sette pianeti in retrogrado, tra cui Mercurio retrogrado in Vergine, in allineamento con il suo segno solare. Questo può portare a caos e problemi, ma l’argento può agire come uno scudo protettivo.

Super Lune e Energia Intensa

Durante questo periodo, ci saranno eventi astrali potenti, come una Super Luna Blu e una Luna Nuova in Vergine. Questi eventi possono intensificare le emozioni e l’energia circostante, rendendo l’argento un alleato prezioso.

Un Segno di Amore e Armonia

Infine, la richiesta di Beyoncé di indossare l’argento potrebbe essere il suo modo di dimostrare amore e gratitudine ai suoi fan, un gesto di servizio tipico della Vergine. Indossare l’argento è un modo per mostrare il proprio fandom e contribuire a creare armonia nell’universo.

In conclusione, l’abito d’argento al Renaissance Tour di Beyoncé va oltre l’estetica, portando con sé un significato cosmico profondo che abbraccia la protezione, la positività e l’energia durante la stagione della Vergine. Indossarlo è un atto di solidarietà e amore, un modo per ballare in armonia con le stelle.