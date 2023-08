Bella Hadid, la famosa modella e sorella di Gigi Hadid, ha condiviso un’ottima notizia con i suoi seguaci: dopo anni di battaglie contro la Malattia di Lyme, è finalmente guarita. In un commovente post sui social media, Bella Hadid ha condiviso la sua gioia per il raggiungimento di questo traguardo, ringraziando coloro che l’hanno sostenuta lungo il cammino.

Bella Hadid e la sua battaglia contro la malattia di Lyme

A Bella Hadid è stata diagnosticata la Malattia di Lyme nel 2012 e da allora ha affrontato una lunga e impegnativa lotta contro questa malattia debilitante. Nel suo post sui social media, condiviso con i suoi follower, Bella ha raccontato come la malattia abbia messo alla prova la sua forza interiore e come abbia continuato a lottare nonostante le difficoltà.

Un Messaggio di Speranza e Gratitudine

Nel suo toccante messaggio, Bella Hadid ha espresso la sua gratitudine per essere finalmente guarita e ha condiviso la prospettiva che questa esperienza le ha regalato. Ha sottolineato come, nonostante il dolore e la sofferenza, non cambierebbe nulla del suo percorso, poiché l’ha portata ad essere la persona forte e determinata che è oggi. Ha anche voluto rassicurare i suoi fan sul fatto che sta bene e che non c’è motivo di preoccuparsi per lei.

Il Sostegno della Famiglia e dei Medici a Bella Hadid

Bella Hadid ha riconosciuto il ruolo fondamentale che la sua famiglia e i suoi medici hanno avuto nel suo percorso di guarigione. Ha ringraziato sua madre per essere stata sempre presente e ha condiviso parole di speranza per chi sta ancora lottando con la malattia. Ha incoraggiato chi si trova in situazioni simili a rimanere forti, a credere nel proprio cammino e ad avere fiducia che le cose miglioreranno.

Il Messaggio della sorella Gigi Hadid

Anche la sorella di Bella, Gigi Hadid, ha condiviso un messaggio di speranza e supporto per Bella. Aveva recentemente annunciato sui social media che Bella aveva completato con successo un lungo ciclo di trattamenti per la Malattia di Lyme. Gigi si è detta orgogliosa di Bella e non vede l’ora che possa tornare con forza e vitalità.