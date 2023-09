Belen Rodriguez adora questo profumo, perfetto per ogni stagione

Belen Rodriguez ha i suoi segreti di bellezza e tra questi c’è un profumo a cui la showgirl argentina ormai da qualche anno resta fedele. Una fragranza floreale, elegante e decisa, firmata dal parfumeur Jean-Claude Ellena, che l’ha creata nel 2012. Parliamo di Jour d’Hermès. La modella ha rivelato la sua passione per il profumo della maison francese in diversi scatti via social e vale la pena conoscere questa chicca della profumeria d’autore.

“Ho voluto esprimere l’essenza della femminilità solo e soltanto attraverso fiori”, ha detto Ellena. L’Eau de Parfum Jour d’Hermès è una fragranza che riunisce in una perfetta armonia la sensualità della gardenia e la delicatezza della cicerchia odorosa. E’ disponibile in diversi formati. Il più piccolo è quello da 30 ml (il prezzo cambia in base ai rivenditori).

Il flacone è stato creato dal designer Pierre Hardy e nella forma assume curve morbide e sensuali. Al centro, è sospesa una luminosa goccia di profumo. La bottiglietta è ricaricabile grazie alla ricarica di Eau de Parfum da 125 ml. Come si legge sul sito della casa di moda, “la luce è la materia per eccellenza di Hermès. Dà vita agli oggetti, li anima e rivela la bellezza del mondo. Questa luce ha ispirato Jour d’Hermès, il più essenziale dei profumi”.

La beauty routine di Belen Rodriguez

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, la modella ha parlato della sua routine di bellezza, che parte dalla cura del viso. “Tra gli step fondamentali e più impegnativi c’è la detersione del viso prima di andare a dormire e la mattina. Scelgo con cura il detergente giusto perché tutte le pelli sono diverse. Il primo passo per avere una cute sana, non ostruita da smog e impurità è proprio la pulizia, sembra una cosa scontata ma è importante non andare mai a letto senza aver deterso il viso. È uno sforzo che vale la pena fare, cinquantamila volte sarei andata a dormire truccata dopo una giornata lunga, ma cerco di evitarlo. Anche quando non mi trucco, prima di coricarmi tolgo ogni traccia della giornata dal viso”.