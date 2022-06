Per mantenersi in forma Jessica Alba segue una ferrea beauty routine, così come altre sue colleghe come Jennifer Lopez e Jennifer Aniston. L’attrice adotta un approccio equilibrato alla vita per apparire e sentirsi al meglio. Si concentra sull’esercizio fisico, sul sonno adeguato, sul bere molta acqua e sulla pratica della meditazione, come ha spiegato lei stessa in una recente intervista a Today. “Ovviamente avere ottimi prodotti di bellezza e dormire aiuta davvero, ma penso che devi mettere in pratica delle abitudini olistiche che ti rendono sana, altrimenti non importa che tipo di crema o trucco hai”, ha detto.

L’attrice inizia la giornata prendendosi cura della pelle con i prodotti della sua linea di bellezza, Honest Beauty. Per quanto riguarda quelle altre attività salutari, Alba cita yoga, lezioni di spinning e allenamento a intervalli. “Mi sento semplicemente connessa al mio corpo e mi fa sentire forte”, ha detto a Today l’imprenditrice, da sempre grande sportiva.

La meditazione resta un punto fermo del suo benessere. “Mi aiuta a connettermi con il mio cuore e a chiudere molte delle chiacchiere nella mia testa e a radicarmi”, ha spiegato nella recente intervista Jessica Alba. “E poi bevo molta acqua”, ha aggiunto la star. Un gesto fondamentale, anche per restare in forma e mettere a freno la fame.

I benefici della meditazione.

La meditazione può insegnare a staccare dai pensieri superflui che invadono la nostra mente e a raggiungere la consapevolezza in maniera naturale per vivere più sereni. Dire che abbia una funzione curativa potrebbe essere male interpretato, soprattutto se siamo di fronte a dei casi di ansia e/o depressione medicalmente diagnosticata, che necessita anche di un supporto farmacologico. Clint Eastwood, Michael Jordan, Oprah Winfrey e Will Smith sono tra le celebrities che supportano la meditazione come valido aiuto per affrontare i problemi quotidiani della vita.