Ancora un Royal Baby, seppure piuttosto indietro nella linea di successione al trono britannico, in casa Windsor. La principessa Beatrice di York, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, ha dato infatti alla luce una bambina. Il parto è avvenuto sabato sera in una ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Ma solo oggi Buckingham Palace ne ha dato notizia in forma ufficiale precisando che la mamma e la piccola stanno bene. Per la 95enne regina Elisabetta, che ha comunicato la propria gioia a una delle nipoti a lei più vicine, si tratta del 12mo bisnipote.

E’ nata la primogenita di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

La bambina, il cui nome sarà rivelato in seguito, è frutto dell’unione fra Beatrice di York e il conte Edoardo Mapelli Mozzi. Lui è un immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano (la famiglia Mapelli Mozzi ha le sue radici a Bergamo) e madre inglese. Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice si sono sposati nel 2020 con una cerimonia dal tono relativamente sobrio, dopo molti rinvii causati dalle restrizioni della pandemia di Covid.

Il principe Andrea – terzogenito della regina, finito nella bufera per il presunto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato all’amicizia con il defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein – è già nonno di un bambino: messo al mondo dal febbraio scorso dalla sua secondogenita Eugenia assieme al marito Jack Brooksbank, un uomo d’affari della City.

Leggi anche: Beatrice di York ed Edoardo Mapelli: il loro bebè avrà questo titolo.

Edoardo Mapelli Mozzi, già padre di un bimbo

Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni, ha un figlio piccolo, Wolfie, nato da una precedente relazione con la sua ex fidanzata.

La nipote della regina è diventata anche zia lo scorso febbraio, quando sua sorella, la principessa Eugenia, ha dato alla luce un bambino di nome August.

Oltre al figlio di Eugenia, anche Zara Tindall ha dato alla luce il suo terzogenito mentre Harry e Meghan sono in attesa della loro seconda figlia, che nascerà sempre in questo anno.