C’è qualcosa che il futuro figlio di Beatrice di York avrà in comune con il figlio di sua sorella Eugenia e quello dei cugini Harry e Meghan.

Nessuno dei tre avrà il titolo di principe, a differenza dei figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, rispettivamente nati nel 2013, 2015 e 2018,

Il motivo non si basa su alcun tipo di sgarro da parte della Corona, sebbene il Duca e la Duchessa del Sussex abbiano letto in questa chiave la situazione.

È semplicemente perché quel titolo viene acquisito automaticamente solo dai figli e dai nipoti di un re o di una regina e solo quelli del discendente più anziano.

Tuttavia il secondo nipote di Sarah Ferguson avrà una distinzione che nessuno dei suoi cugini ha.

Il grado nobile in questo caso non gli viene dalla famiglia reale britannica, ma da suo padre.

Il figlio di Beatrice di York sarà conte.

Edoardo Mapelli, che ha un figlio di cinque anni da una precedente relazione con l’architetto Dara Duang, proviene da una famiglia aristocratica italiana ed è un conte.

Alessandro, padre di Edoardo, nonché rinomato sciatore alpino, ha spiegato al Daily Mail:

“È un conte. Sua moglie sarà automaticamente una contessa e uno qualsiasi dei suoi figli sarà conte o nobil donna”.

Edoardo, 38 anni, erediterà anche la lussuosa residenza di famiglia, Villa Mapelli Mozzi, a Casatenovo, vicino a Milano.

Si tratta di un imponente palazzo neoclassico di 13 stanze immerso nella natura.

Sarah Ferguson ha incontrato il conte Alessandro nella stazione sciistica svizzera di Verbier nel 1972, prima di sposarsi con il principe Andrea, padre delle sue figlie.

Il bebè di Beatrice di York sarà il dodicesimo pronipote della regina Elisabetta.

Le nozze dei futuri genitori sono state le prime celebrate in segreto nella famiglia reale in 235 anni e anche le prime a essere organizzate in tempi di pandemia.