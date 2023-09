Ariana Grande è pentita per le “tonnellate” di iniezioni fatte sulle labbra

Ariana Grande è pentita di essersi sottoposta a “tonnellate” di iniezioni sulle labbra per migliorare il loro aspetto. La cantante è stata sopraffatta dall’emozione quando ha rivelato in un video di Vogue Beauty Secrets che in questo momento della sua vita non sente più il bisogno di usare cosmetici e filler per migliorare il suo aspetto, come ha fatto in passato, al punto che era quasi una sorta di travestimento.

“Ho fatto un sacco di filler per le labbra nel corso degli anni e Botox. Ho smesso nel 2018 perché mi sentivo così – troppo. Mi sentivo come se mi stessi nascondendo, sai?”. L’artista di “Thank U, Next” ha iniziato a piangere insistendo che “non si aspettava di emozionarsi” e ha continuato spiegando che per molto tempo la bellezza significava “nascondersi per me”.

“Io, nel corso degli anni, ho usato il trucco come travestimento o come qualcosa dietro cui nascondermi”, ha ammesso Grande, aggiungendo che usava anche grandi acconciature in modo simile. “Più capelli, sempre di più, il più spesso l’eyeliner…e questo può essere così bella a volte e lo adoro ancora”. I suoi look erano molto costruiti, ma adesso sembra aver preso un’altra strada.

“Essere esposta a così tante voci in giovane età e soprattutto quando le persone hanno cose da dire sul tuo aspetto e cose del genere, è davvero difficile, come sapere cosa valga la pena ascoltare o no, ma quando hai 17 anni, non lo sai più. Non lo so ancora”, ha spiegato Ariana Grande nel video. Quando ha acquisito maggiore sicurezza, anche il suo approccio alla cosmetica è cambiato. “Ora, potrei farmi un lifting tra 10 anni? Potrei, sì! Ma questi sono solo pensieri di cui sento che dovremmo essere in grado di discutere”, ha detto.