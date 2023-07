Ariana Grande e Ethan Slater nuova coppia, ma la notizia non piace ai fan

Ariana Grande e Ethan Slater nuova coppia, ma la notizia ha fatto storcere il naso a molti oltre oceano, prima fra tutti l’ex moglie del cantante, Lilly Jay, come prevedibile. I due cantante, impegnati sul set di Wicked, avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la fine dei rispettivi matrimoni.

Ariana Grande si è separata da Dalton Gomez dopo due anni di matrimonio. Tra le cause della rottura pare ci siano stati gli impegni lavorativi di entrambi: lui impegnato a Los Angeles come agente immobiliare e lei sul set a Londra.

Ethan ha chiesto la separazione dalla moglie solo nei giorni scorsi ma fonti vicine al cantante assicurano che i due si erano già lasciati da qualche mese. Nel 2022 sono diventati genitori e questo dettaglio non è piaciuto ai fan. “Vomiterei senza sosta se fossi la moglie. Questo è il nuovo uomo di Ariana Grande, Ethan Slater. Ha appena avuto suo figlio l’anno scorso con sua moglie, stava insieme da dieci anni”, scrive un utente su Twitter.

Un insider sostiene che Jay sia “devastata” dalla notizia che il suo ex marito sia già tra le braccia di un’altra persona. Sempre secondo questa fonte Lilly Jay “non aveva questo futuro in mente” e “sta facendo di tutto per rimettersi in piedi” – “è una donna incredibilmente intelligente e motivata” e aggiunge “è davvero la migliore madre”. Inoltre, pensa che la separazione tra lei e Ethan sia solo un “danno collaterale” del gossip più grande relativo al divorzio della cantante.