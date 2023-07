Ariana Grande divorzia da Dalton Gomez dopo 2 anni di matrimonio

Ariana Grande divorzia da Dalton Gomez dopo due anni di matrimonio. La cantante americana, 30 anni, e l’agente immobiliare di lusso, 27 anni, si sono separati all’inizio di quest’anno e da quel momento “hanno lavorato tranquillamente e amorevolmente sulla loro amicizia”, conferma una fonte a People. TMZ è stato il primo sito a riportare la notizia.

Grande, che è a Londra per le riprese dell’adattamento cinematografico di “Wicked”, è stata avvistata senza l’anello di fidanzamento e la fede nuziale durante il fine settimana mentre si godeva una giornata a Wimbledon. Quel gesto di non indossare alcun gioiello simbolico forse era una ufficializzazione della sua nuova situazione sentimentale.

Una annuncio inaspettato

A maggio, la cantante ha postato su Instagram un messaggio per celebrare il secondo anniversario della coppia. Accanto a un “2” – i loro anni come marito e moglie – con un cuore e la frase “3,5 insieme” – i loro anni come coppia – aveva scritto: “Lo amo così tanto”. Poi qualcosa deve essere cambiato, oppure era una strategia di comunicazione per evitare che i paparazzi la inseguissero in questa fase delicata della sua vita di coppia.

Ariana Grande e Gomez hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2020 e hanno annunciato il loro fidanzamento 11 mesi dopo. Da quando si sono messi insieme, hanno in gran parte tenuto la loro relazione fuori dai riflettori, anche se ogni tanto l’artista ha immortalato alcuni attimi della sua vita privata via social.

Ariana Grande orgogliosa delle sue origini italiane

“Noi italiani siamo pieni di vita, amiamo la musica, il cibo, la famiglia. Questo senso di appartenenza mi permette di restare con i piedi per terra. Quando non so come risolvere un problema, mi rivolgo sempre ai miei genitori. E loro non mi permetterebbero mai di montarmi la testa”, aveva raccontato nel corso di un’intervista con Grazia.