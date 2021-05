Archie, primogenito di Harry e Meghan, compie oggi due anni,

Dal Regno Unito sono arrivati gli auguri dei membri più importanti della famiglia reale.

Kate e William hanno pubblicato una foto sul loro profilo Instagram, augurando un felice compleanno al loro nipotino.

I duchi hanno condiviso una foto del giorno del battesimo del piccolo.

I Cambridges hanno fatto gli auguri ad Archie anche in privato e probabilmente hanno inviato in California anche un regalo per posta.

O comunque potrebbero aver organizzato una videochiamata, così come la regina ha già fatto con Meghan.

Anche Carlo e Camilla hanno seguito le orme di William e Kate.

Sul profilo della pagina Clarence House è stata condivisa una dolce foto che mostra il duca di Cornovaglia mentre guarda Harry che tiene in braccio Archie.

La didascalia del post dice: “Buon compleanno ad Archie, che compie due anni oggi”, insieme a una torta di compleanno come emoji.

Insomma, a giudicare da questi post sembrerebbe che i rapporti tra Harry e la sua famiglia siano se non buoni, almeno pacifici.

Dopo l’intervista con Oprah Winfrey, in cui il secondogenito di Lady Diana ha parlato delle difficoltà del suo rapporto con il padre e il fratello, tutti hanno pensato a una rottura.

Questi auguri sembrerebbero invece confermare che i rapporti sono saldi con i Sussexes, che in estate diventeranno genitori anche di una bambina.

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti in Canada e poi negli Stati Uniti dopo essersi ritirati dai doveri reali nel marzo 2020.

La nuova vita di Harry e Meghan in California.

La famiglia vive in una villa a Montecito, nella contea di Santa Barbara, insieme ai loro cani, Guy e Pula, più un gruppo di polli selvatici.

Carlo è nonno dei tre figli del duca e della duchessa di Cambridge, il principe George, sette anni, la principessa Charlotte, sei e il principe Louis di tre anni.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor è nato il 6 maggio 2019 al Portland Hospital di Londra.

Attualmente è il settimo in linea al trono dietro suo padre Harry.