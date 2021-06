Angelina Jolie torna a volare e insieme ai suoi primi viaggi riemergono, finalmente, i suoi iconici airport look.

L’attrice di “Maleficent” è stata fotografata mentre arrivava all’aeroporto internazionale John F. Kennedy insieme ai suoi sei figli, Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Vivienne e Knox Jolie-Pitt.

Per l’uscita in famiglia, Jolie ha indossato un outfit di lusso che includeva un trench color cammello di Christian Dior.

Poi una borsa tote Celine oversize con logo stampato, pantaloni in chambray a gamba larga. E tocco finale, le ciabattine in pelle marrone chiaro di Valentino. (Guarda le foto).

Angelina resta fedele ai suoi look minimalisti. Lei stessa ha rivelato di essere propensa ad acquistare pochi capi di fattura ottimale, piuttosto che tanti e di scarsa qualità.

Angelina Jolie, i 46 anni della diva americana.

L’attrice ha recentemente festeggiato il suo 46° compleanno e, secondo People, ha festeggiato con una cena a sorpresa organizzata dai suoi figli al TAO di Los Angeles.

“Hanno trascorso una fantastica giornata festeggiando a casa e i bambini l’hanno sorpresa con una cena speciale fuori”, ha detto una fonte.

Jolie ha svelato che i suoi figli, che condivide con l’ex marito e collega attore Brad Pitt, si organizzano spesso insieme per sorprenderla in occasione di compleanni e vacanze.

“Il divertimento per me è che non pianifico nulla, non faccio nulla e tendono tutti a lavorare insieme per sorprendermi con qualcosa”, ha detto Jolie.

“E solo sapere che stanno facendo qualcosa insieme, pensando a qualcosa insieme, che lo vogliono, che pensano che sia importante mi fa sempre piangere”.

“Scherzano sempre su quanto velocemente mi facciano piangere. Gli fa ridere quante volte piango durante il giorno o quanto velocemente piango…’Oh, eccola!'”.

Brad e Angelina verso l’affido condiviso.

La Jolie ha presentato istanza da divorzio da Pitt nel 2016 citando differenze inconciliabili, da allora è anche iniziata una battaglia per custodia dei loro sei figli.

Brad Pitt ha ottenuto la custodia congiunta dei figli, in quella che è una sconfitta per l’ex moglie Angelina Jolie.

L’attrice infatti premeva per l’affidamento esclusivo dei cinque figli minorenni – Maddox ha 19 anni e non è soggetto alla decisione del giudice – e chiedeva che a Pitt fosse garantito di vederli solo sotto supervisione.