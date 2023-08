Angelina Jolie è stata recentemente avvistata a New York con un look total black, accompagnata da sua figlia Vivienne Jolie-Pitt, di 15 anni. Tuttavia, questa non è stata solo una passeggiata madre-figlia, ma un’occasione che ha svelato una collaborazione sorprendente nel mondo dello spettacolo.

Angelina Jolie chic in total black

L’attrice premio Oscar, all’età di 48 anni, è apparsa elegante e raffinata in un completo nero composto da un abito fluente e scollato, abbinato a un blazer squadrato che conferiva un tocco di classe. La pochette in pelle YSL e tacchi alti di Christian Louboutin completavano il suo ensemble sofisticato. Capelli raccolti con un fermaglio e occhiali da sole di design, Angelina ha dimostrato ancora una volta il suo innegabile stile.

Insieme a lei, Vivienne Jolie-Pitt, la figlia quindicenne di Angelina e dell’ex marito Brad Pitt che invece ha scelto un look casual e adatto alla sua giovane età: girocollo bianco, pantaloni neri larghi e iconiche sneakers Converse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEST ONLINE SOURCE ABOUT ANGELINA JOLIE (@angelinajoliekl)

Una collaborazione di famiglia

Ma c’è di più dietro a questa uscita madre-figlia alla moda. È emerso recentemente che Angelina Jolie ha assunto sua figlia Vivienne come assistente nello spettacolo di Broadway che sta producendo. Si tratta di un adattamento musicale del film del 1983 “The Outsiders” di Francis Ford Coppola.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan e dagli appassionati di teatro. Non solo Angelina sta debuttando come produttrice a Broadway, ma sta anche condividendo questa avventura unica con sua figlia Vivienne.

Secondo quanto riferito, Vivienne sarà coinvolta attivamente nello spettacolo, svolgendo il ruolo di assistente volontaria di Angelina. Questa collaborazione dimostra la connessione speciale tra madre e figlia, e il desiderio di Angelina di coinvolgere Vivienne nel mondo dello spettacolo.

Il musical “The Outsiders” è basato sul romanzo di SE Hinton e sul dramma di formazione poliziesca del 1983 diretto da Francis Ford Coppola. La storia segue le vicende di un gruppo di adolescenti dei Greasers e dei Socials in una cittadina rurale dell’Oklahoma.

Nonostante l’ambientazione degli anni ’60, la storia affronta temi universali di appartenenza, amicizia e crescita personale. L’adattamento teatrale promette di catturare l’essenza del film originale e portare sul palco le emozioni e le sfide dei giovani protagonisti.

Angelina Jolie e Vivienne, entusiaste del progetto

L’entusiasmo di Angelina e Vivienne per questo progetto è evidente. Si sono innamorate del musical dopo aver assistito alla sua anteprima al La Jolla Playhouse all’inizio dell’anno. Questa esperienza ha ispirato Angelina a prendere un ruolo importante come produttrice principale per il debutto a Broadway dello spettacolo.

In una dichiarazione, Angelina ha condiviso il suo entusiasmo: “Non posso iniziare a esprimere quanto sono entusiasta che questo musical faccia il suo debutto a Broadway e non vedo l’ora di condividere questo nuovo adattamento di The Outsiders con il mondo”.

La collaborazione tra Angelina Jolie e Vivienne nel mondo dello spettacolo dimostra l’importanza di unire le passioni familiari e di trasmettere esperienze significative alle generazioni future. Mentre il debutto di “The Outsiders” a Broadway si avvicina, i fan attendono con trepidazione di vedere il risultato di questa collaborazione unica e di poter ammirare il talento di madre e figlia sul palco.