Andrew Parker Bowles, chi è il primo marito della regina Camilla

Camilla, regina consorte di Re Carlo III, è stata sposata in prime nozze con Andrew Parker Bowles. Il matrimonio è durato dal 1973 al 1995 e, durante questo periodo, sono nati due figli: Tom e Laura. Dopo il divorzio, entrambi si sono risposati. Camilla con Carlo nel 2005, Andrew con Rosemary Pitman nel 1996. Sembra che i due ex coniugi siano rimasti molto amici, al punto che Andrew sarà tra i 2.000 ospiti all’incoronazione del re e della regina all’abbazia di Westminster il prossimo 6 maggio, dove saranno incoronati dall’arcivescovo di Canterbury.

Chi è Andrew Parker Bowles

Il padre di Andrew, Derek Parker Bowles, era un buon amico della regina madre. Andrew ha prestato servizio militare per 34 anni, dal 1960 al 1994. Ha ricoperto diversi incarichi nel corso della sua carriera, arrivando infine al grado di brigadiere. Al momento del suo pensionamento, prestava servizio come direttore del Royal Army Veterinary Corps. Nel 1980, è stato insignito del Queen’s Commendation for Bravery in Zimbabwe, un onore conferito a individui per atti di coraggio che meritano un riconoscimento nazionale.

Il gossip lo vuole vicino alla principessa Anne, con la quale avrebbe avuto una relazione. La coppia aveva molto in comune, comprese le loro abilità equestri, ma era improbabile che la loro storia d’amore andasse lontano, anche per il fatto che Andrew era cattolico. Dopo l’addio, sono rimasti buoni amici e lui è stato padrino della figlia della principessa Anna, Zara Tindall.

Andrew e Camilla si incontrarono alla fine degli anni ’60, poco prima che lei fosse presentata per la prima volta al principe Carlo da un amico comune nel 1970. Camilla e Charles andarono subito d’accordo, anche se la loro relazione divenne tesa quando Charles si unì alla Royal Navy un anno dopo. I due si separarono e Camilla ristrinse un legame con Andrew, accettando la sua proposta di matrimonio mentre il principe Carlo era di stanza a bordo nei Caraibi. Lei aveva quasi 26 anni e Andrew 33. Circa cinque anni dopo il matrimonio Camilla iniziò di nuovo a intrattenere una relazione romantica con l’allora marito della sua pseuodo amica, Lady Diana. Tutto il resto è storia.