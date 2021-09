Amal Clooney è diventata in questi ultimi anni un’icona di stile ed eleganza.

L’avvocatessa di origini libanesi, moglie dell’attore George Clooney, ha uno stile di vita molto salutare, a partire dalla prima colazione.

Amal mangia al mattino una zuppa di alghe e qualche volta un uovo sodo. Una combinazione che può sembrare strana a chi è solito consumare un dolce per iniziare la giornata, ma che invece è molto comune in Oriente.

Chi privilegia la colazione salata al mattino, ideale per esempio per i diabetici, ha più possibilità di tenere a bada la temuta glicemia.

Durante una rara intervista con Vogue nella sua casa di Sonning, Amal Clooney ha dato ai fan un’idea dei suoi pranzi preferiti.

Lo scrittore Nathan Heller ha riferito: “Clooney mi conduce in cucina, dove il suo chef ha disposto il cibo. C’è un’insalata, spaghetti con polpette di tacchino e petto di pollo con salsa al limone. Ci aiutiamo e ci sediamo a un tavolino vicino. Due seggioloni con vassoi pendono dal soffitto, uno di fronte all’altro, in stile Kentucky.”

In un’intervista con la rivista People, i Clooney hanno parlato della loro vita domestica insieme alla loro chef personale, Viviana Frizzi, che viene dal Lago di Como e lavora come chef privata a tempo pieno con loro dal 2013.

“Sa fare qualsiasi cosa, compresi gli gnocchi fatti a mano al pesto che ti farebbero piangere”, ha detto George.

“Vivi cucina quasi tutte le sere per noi ora perché abbiamo i gemelli. Uscire non è così facile o interessante come una volta. Inoltre tutti i nostri amici preferiscono mangiare il suo cibo piuttosto che andare in un ristorante locale a Como o a Londra.”

George ha aggiunto: “Onestamente, io e Amal siamo cuochi così poveri che qualsiasi lezione di Vivi in cucina sarebbe come insegnare a volare a una balena”.