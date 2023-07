Joseph Altuzarra racconta cosa è successo quando Kate Middleton ha indossato un suo vestito. Il designer ne ha parlato in questi giorni sui suoi profili social. Il capo in questione è l’abito Aimee, sfoggiato dalla principessa del Galles nel 2016. “Questo vestito è stato creato per la collezione pre-fall 2016, mi sono ispirato a questi abiti da tè degli anni ’30”, ha spiegato il giudice di Making the Cut. “Volevo che la silhouette fosse molto femminile ma comunque piuttosto sexy.” Altuzarra non aveva idea che il vestito fosse sul radar di Kate.

“Pochi mesi dopo l’uscita di questa collezione, mi sono svegliato con un sacco di messaggi e mi sono reso conto che Kate, la principessa del Galles aveva indossato l’abito per un evento. Il vestito è andato immediatamente esaurito”, ha continuato, mentre le foto di Kate del look scorrevano dietro di lui. “In realtà, l’ha indossato una seconda volta in un’intervista su Zoom circa un anno fa, il che mi ha reso così felice. Ancora oggi è uno dei miei vestiti preferiti”, ha aggiunto Altuzarra.

La principessa Kate ha indossato il suo abito Aimee (che non è più disponibile online) per visitare la Stewards Academy con il principe William per la loro campagna Heads Together nel 2016 e di nuovo per una videochiamata per ringraziare gli infermieri durante la pandemia di coronavirus, rilasciata durante la Giornata internazionale dell’infermiere nel 2020, ma anche per registrare un messaggio radiofonico “Mental Health Minute” con suo marito lo scorso maggio.

Kate e Meghan, influencer reali

Più volte si è parlato della capacità di Kate di far muovere il settore fashion solo indossando un abito, che finisce sold out in poche ore se non minuti. Questo valeva anche per Meghan Markle, durante la sua parentesi londinese. Dagli abiti alle borse, fino alle scarpe, tutto quello che le reali indossano va esaurito, alla pari di quanto accade con modelle e influencer.