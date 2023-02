Alessandro Preziosi età e chi è l'ex moglie

Alessandro Preziosi è uno degli attori italiani più famosi della sua generazione. Nato a Napoli nel 1973, Alessandro Preziosi 49 anni. Ha iniziato la sua carriera di attore mentre lavorava come assistente tributario all’Università di Salerno, quando ha cominciato a frequentare l’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Da allora, ha recitato in numerose produzioni televisive, teatrali e cinematografiche, diventando una delle figure più conosciute del mondo dello spettacolo italiano. Attualmente, l’attore L’attore è protagonista della serie “Blackout Vite sospese”, in onda in prima serata su Rai1.

Alessandro è un attore poliedrico che ha mostrato la sua versatilità interpretando sia ruoli comici che drammatici. Con la sua energia e il suo talento ha saputo conquistare il pubblico e i suoi colleghi. È un attore altamente rispettato dalla critica ed è considerato una delle figure chiave del panorama teatrale italiano.

Ha debuttato in tvnel 1996 con Beato tra le donne, programma condotto da Paolo Bonolis ma il grande successo è arrivato con la sua interpretazione di Fabrizio Ristori nella fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa. Precedentemente, aveva recitato anche in Vivere.

Alessandro Preziosi, figli, ex moglie e vita privata

Oltre alla sua carriera, Preziosi è anche ben noto per la sua vita privata. Alessandro Preziosi è stato legato sentimentalmente a RossellaZito della trasmissione Indietro tutta, con la quale ha avuto il figlio Andrea Eduardo nel 1995. La loro relazione, tuttavia, è terminata nel 2004.

L’attore ha conosciuto sul set di Elisa di Rivombrosa Vittoria Puccini, con cui ha iniziato una relazione. La coppia ha avuto una figlia, Elena, ma si è poi separata nel 2011.

Poi ha avuto una relazione per circa 5 anni con Greta Carandini, mentre dall’aprile 2021, pare che Preziosi stia vivendo una storia d’amore con una donna estranea al mondo dello spettacolo il cui nome sarebbe Costanza, ma di cui non ci sono notizie ufficiali.

Questa sera l’ultima puntata di Blackout Vite Sospese

Stasera lunedì 6 febbraio in prima serata su Rai 1, si conclude la serie tv Blackout Vite Sospese. Realizzata in collaborazione con Trentino Film Commission, è diretta da Francesco Di Donna, interpretata da Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Mickaël Lumière, Caterina Shulha e Maria Roveran e coprodotta da Rai Fiction – Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi con la partecipazione di Viola Film.

I protagonisti della serie tv sono i clienti di un albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico di una valle isolata in Trentino. Sono tutti lì per le vacanze di Natale insieme ai loro cari. Un terremoto provoca il distacco di una violenta slavina che isola la valle impedendo pronti soccorsi. C’era un unico passo a collegarli con il resto del mondo, ora Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. Una valanga che ha posto gli ospiti e i locali di fronte a uno specchio, a riflessioni implacabili e decisioni cruciali.