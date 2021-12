Adele non può vivere senza questo prodotto di Charlotte Tilbury

Adele ha condiviso alcuni segreti della sua routine di bellezza, rivelando un suo must-have di Charlotte Tilbury. Parliamo di Hollywood Flawless Filter, un booster brillante nella calda tonalità pesca per carnagioni chiare e medie. Ispirato alle proprietà perfezionanti dei social media e agli effetti illuminanti delle luci hollywoodiane, attenua, leviga e illumina l’incarnato.

“Non c’è niente di simile sul mercato che abbia mai provato prima. È assolutamente bellissimo e dona un bagliore così radioso – scrive un’acquirente che l’ha provato – L’unico modo in cui posso descriverlo è che è come un trucco da red carpet”. Un’altra: “Questo è un prodotto adorabile, aderisce magnificamente alla pelle (non si toglie via, non si gonfia, non forma linee sulla pelle), non è grasso o eccessivamente luccicante e dona un effetto illuminante molto morbido”.

L’intervista di Adele con Oprah Winfrey.

La cantante britannica è stata intervistata della guru della tv americana. Un confronto durante il quale la star ha parlato della fine del suo matrimonio, tema di cui parla nel nuovo album. “L’assenza totale di presenza e di sforzi di mio padre con me”, ha risposto la cantante di “Easy on Me” quando Oprah le ha chiesto di nominare “una ferita profonda” che sta cercando di guarire. Adele ha spiegato che l’abbandono del padre ha influenzato le sue relazioni: “Non ho mai avuto finora aspettative. Ero convinta che l’altro a un certo punto mi avrebbe lasciato”.

“E’ stata invece Adele a lasciare il marito Simon Konecki, dopo otto anni di convivenza, subito dopo il matrimonio nel 2018: “L’unione tra noi camminava a fatica”, ha spiegato a Oprah. Konecky era nel pubblico dello special al Griffith Observatory di Los Angeles assieme al figlio Angelo e altre celebrità tra cui Lizzo, Melissa McCarthy e Drake.

“Sono stata sempre ossessionata dall’idea di una famiglia nucleare perché non ne ho avuta una. E ora ho sensi di colpa per aver smantellato la vita di mio figlio per la mia. A volte mi chiedo se avrei fatto meglio a tener la bocca chiusa invece di far male alle due persone che amo di più al mondo”.