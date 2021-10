La pandemia da Covid-19 ha fatto impennare i livelli di stress e ansia e la nostra pelle ha pagato il conto.

Ognuno di noi somatizza in modo differente e c’è chi sfoga sulla cute i suoi disagi psicologici al punto che è necessario un aiuto di natura farmacologica.

Lo stress ha un impatto sulla salute dell’intestino che è direttamente collegato alla salute della pelle, nonché alla salute metabolica, alla salute del cervello e alla salute immunitaria.

Come spiegano gli esperti di The Beauty Chef, citati dal britannico Daily Mail:

“La nostra pelle e il nostro cervello sono influenzati dagli stessi ormoni e neurotrasmettitori, il che significa che questo percorso bidirezionale può trasferire qualsiasi stress che proviamo nella nostra pelle e viceversa”.

“In parole povere, quando ci sentiamo stressati, il nostro sistema nervoso simpatico innesca un flusso di cortisolo, il nostro ormone dello stress, da rilasciare nel nostro corpo che successivamente attiva la nostra risposta allo stress di lotta o fuga”, hanno aggiunto.

Che impatto ha lo stress sulla mia carnagione?

Aumento del rischio di acne e sfoghi.

Esacerbare la glicazione e a sua volta danneggiare il collagene e l’elastina che porta a più rughe.

Innescare condizioni infiammatorie della pelle come eczema e psoriasi.

Causare occhiaie e occhi gonfi.

Accelerare il processo di invecchiamento.

Ansia e stress esplosi con la pandemia. La prova nelle ricerche on line.

Nell’ultimo anno, le ricerche di idee su come aver cura di sé hanno registrato una crescita significativa. Il fai da te, molto spesso sbagliato, ha portato le persone ad affidarsi al web per cercare risorse per risolvere i disagi mentali.

Ecco le più popolari secondo i dati forniti dalla piattaforma Pinterest:

Routine di reset domenicale.

Consigli per ridurre lo stress.

Tatuaggio ottimismo.

Citazioni salute mentale cura di sé.

Citazioni sul riposo.

oto di Kjerstin Michaela Noomi Sakura Gihle Martinsen Haraldsen da Pixabay.