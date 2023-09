Ad Amal Clooney il premio Dvf Leadership Awards

Amal Clooney è stata premiata con il “Diane von Fürstenberg Award“, il premio destinato “alle donne straordinarie”, a lei destinato per il suo lavoro in favore dei diritti umani e delle vittime di abusi. Il riconoscimento – ricevuto nell’isola di San Giorgio a Venezia durante il Festival del Cinema – è andato anche ad Amina J. Mohammed United Nations Deputy Secretary-General; Helena Gualinga per il suo lavoro a difesa dell’ambiente e dei diritti umani; Joy Buolamwini, esperta mondiale delle implicazioni dell’intelligenza artificiale e all’attrice ed attivista Lilly Singh.

Diane von Furstenberg e The Diller von Furstenberg Family Foundation hanno istituito i Dvf Awards più di un decennio fa per riconoscere, sostenere ed amplificare le voci di donne straordinarie che si dedicano al miglioramento della vita di altre donne.

“Mia madre mi ha insegnato che nei momenti oscuri bisogna cercare la luce. Queste donne rappresentano la luce, la speranza”, ha affermato Diane von Furstenberg. Ogni premiata riceverà una donazione per sostenere l’organizzazione di sua scelta. “E’ un privilegio essere a Venezia con mio marito, nel posto dove nove anni fa ci siamo sposati. Mi rendo conto di quanto sono fortunata”, ha aggiunto Amal applaudita dalla platea, dove in prima fila c’era il marito superstar.

L’abito di Amal Clooney

Per ritirare il premio, Amal Clooney ha indossato un abito vintage di Dior rosa cipria, uno slip dress di pizzo asimmetrico con doppia gonna in tulle ton sur ton. Per completare il look, la moglie dell’attore americano ha scelto un paio di sandali cage di pelle dorata, modello minimal con intrecci All I Want Sandal 105, firmato Aquazzura, abbinati ai gioielli, una coppia di orecchini lunghi in oro e quarzo rosa, in tinta con l’abito vintage. Come borsa, l’avvocatessa ha optato per una clutch color bronzo.