L’aceto di mele è ottimo per condire l’insalata ma non solo. In questi ultimi anni è diventato un segreto di bellezza per molte celebrities. Nessun effetto miracoloso sia chiaro. Se è vero che può essere incluso in una dieta dimagrante, è impensabile che da solo sia in grado di aiutarci a buttare giù i chili di troppo. Inoltre, potrebbe non essere adatto a tutti, soprattutto per chi soffre di gastrite. Per questo è meglio consultarsi prima con il proprio dietologo.

Victoria Beckham beve ogni mattina due cucchiaini di aceto di mele. La marca da lei scelta è il Bragg Apple Cider Vinegar. Lo ha rivelato lei stessa sulla sua pagina Intagram. La colazione della stilista è per stomaci forti. Dopo l’aceto seguono semi di chia con latte di mandorle più lamponi. Infine, del caffè prima della lezione in palestra di due ore.

L’ex Spice Girl ha svelato anche altri rituali di bellezza come quello di bere acqua da una bottiglia di rame. Secondo gli antichi testi medici ayurvedici, immagazzinare l’acqua in una bottiglia con queste caratteristiche ha effetti benefici sulla salute e anche la designer britannica sembra esserne convinta.

Come si legge sul sito WomensHealth, si tratta di una bottiglia di rame da 500 ml, il cui interno ospita fluorite, ametista e quarzo trasparente, un insieme di minerali che hanno le proprietà necessarie per stimolare la concentrazione e concentrare la mente. Quando vibrano all’interno della bottiglia, trasferiscono queste proprietà all’acqua che viene ingerita. La bottiglia deve essere riempita durante la notte e pronta per essere bevuta il mattino successivo a stomaco vuoto.

Nei mesi scorsi la designer ha anche reso noto di essere un fan delle gocce liquide di Stevia al cioccolato, che sono senza zucchero e senza calorie, ma aggiungono un sapore dolce ai cibi. Victoria ha svelato la sua passione per questo dolcificante via social