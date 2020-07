Siamo sinceri: chi non ha mai buttato contenitori di plastica integri, solo perché non riuscivamo a togliere le macchie di pomodoro e di unto?

Non importa quanto tu pulisca o strofini, alcune macchie nei contenitori di plastica sono ostinate e sembrano non voler andare mai via.

Ora, però, abbiamo trovato il modo di riuscire a pulirli.

Tutto merito di un utente di TikTok, che ha mostrato un trucchetto veloce ed efficace per togliere le fastidiose macchie di unto e pomodoro dai contenitori di plastica.

Niente di difficile, anzi. Non servono ore in ammollo in intrugli strani e nemmeno strofinare troppo. In un paio di minuti i tuoi contenitori di plastica torneranno come nuovi, senza alcuno sforzo.

Il segreto? Della semplice carta assorbente da cucina.

Come spiega l’utente di Tik Tok, e come dimostra nel video, sarà sufficiente mettere nel contenitore di plastica un pochino di sapone, dell’acqua calda, e aggiungere uno strappo di carta assorbente. Chiudere con il coperchio e scuotere vigorosamente. A questo punto, il contenitore sarà tornato come nuovo.

L’utente spiega nel video:

“Non ho mai pubblicato qui, ma volevo davvero condividere questo trucco per togliere le macchie dai contenitori Tupperware. Questo metodo ha salvato molti dei miei contenitori di plastica, provalo! Dopo aver aggiunto acqua calda e sapone, strappa un po’ di carta assorbente da cucina e buttala dentro. Esatto, basta inserirla nel contenitore e lasciare che assorba l’acqua. Chiudi il coperchio e agita, agita, agita per circa 45-60 secondi. Svuota tutto, risciacqua tutto e il gioco è fatto, pulito e senza macchie. L’aggiunta della salvietta di carta aiuta ad assorbire i residui oleosi, lasciando la superficie perfettamente pulita. E’ geniale ed è così facile!”,

Foto in evidenza di Charles Deluvio su Unsplash.