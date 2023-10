World Spa Awards 2023: la Top 3 SPA italiane da non perdere

Qual è la top 3 delle migliori Spa in Italia? A dirlo sono stati i prestigiosi World Spa Awards 2023. Questi riconoscimenti mettono alla prova gli hotel e le Spa di tutto il mondo, offrendo un’opportunità di eccellenza e prestigio nel settore del benessere. Le Spa italiane, famose per la loro combinazione di trattamenti di lusso e scenari incantevoli, si sono distinte e si sono guadagnate un posto d’onore nella classifica. Ecco la classifica delle 3 Spa in Italia assolutamente da non perdere.

1. Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat, Fiuggi: Il Terzo Posto che Vale Oro

Il Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat, situato nei pressi di Roma, si è posizionato al terzo posto nella classifica delle migliori Spa italiane ai World Spa Awards 2023. Questa Spa è il fiore all’occhiello dell’ospitalità italiana, offrendo non solo trattamenti di lusso ma anche un approccio medico al benessere. La struttura a 5 stelle offre un’esperienza unica che fonde antiche discipline olistiche con la medicina occidentale tradizionale. La Spa si basa su principi chiave come Purificare, Nutrire, Energizzare e Riconnettere, garantendo un percorso personalizzato per ogni ospite.

2. Grotta Giusti, Montecatini Terme: La Magia delle Acque Termali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grotta Giusti (@grottagiusti)

Al secondo posto nella classifica delle Spa italiane eccelle Grotta Giusti a Montecatini Terme. Questa struttura è più di una Spa; è un luogo magico intriso di poesia e storia. Sita nella villa antica della famiglia del poeta Giuseppe Giusti, Grotta Giusti offre una connessione speciale con la natura e l’arte. La vera gemma di questa Spa è la sua grotta termale, da cui sgorgano acque termali calde e pure. Queste acque, arricchite di minerali e oligoelementi, sono utilizzate per trattamenti antinfiammatori e rilassanti. Oltre alle cure termali, la Spa offre un’esperienza raffinata e incantata ispirata dalla meravigliosa grotta termale e dalla roccia calcarea.

3. Spa al Mandarin Oriental Lago di Como, Blevio: Il Lusso dell’Acqua e del Relax

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mandarin Oriental Lago di Como (@mo_lagodicomo)

Il podio delle Spa italiane si completa con la Spa al Mandarin Oriental sul Lago di Como a Blevio. Questa struttura esclusiva è stata premiata con il World Spa Awards 2023 e riconosciuta come la Migliore Spa Hotel in Italia per lo stesso anno. La Luxury Wellness & Spa offre un’oasi di pace e relax, dove gli ospiti possono rigenerare corpo e mente. La Spa incorpora una zona termale, un centro fitness e una straordinaria piscina galleggiante progettata dallo studio di architettura svizzero Herzog & de Meuron. L’acqua, elemento centrale, permea l’intero spazio, offrendo un’esperienza di lusso e relax in un ambiente da sogno.

Queste Spa italiane hanno dimostrato di offrire non solo lusso, ma anche un’esperienza completa di benessere. Con il loro approccio unico e i paesaggi incantevoli, continuano a conquistare riconoscimenti prestigiosi a livello mondiale. Se cercate un sogno di benessere da Oscar, queste Spa sono la vostra destinazione ideale.