Verbena, le proprietà benefiche di questa pianta officinale

Ci sono piante medicinali che possono aiutarci a risolvere piccoli disagi quotidiani. Una di queste è la verbena, una pianta erbacea perenne che si trova in Europa e in Asia, utilizzata fin dall’antichità molteplici rimedi. Nell’antica Roma era popolarmente molto nota come rilassante e ansiolitico. Era inoltre considerata un’erba sacra e veniva quindi usata per purificare gli altari. Ma è da sempre utilizzata anche in altre culture come quella scandinava, persiana, egiziana o azteca per le sue proprietà diuretiche. Infine, i suoi componenti forniscono anche proprietà antispasmodiche o antipiretiche.

Verbena, le sue principali proprietà

Sulla base di diversi studi, le proprietà della verbena possono essere riassunte come segue:

Antinfiammatorie, sia per uso topico che interno, compresa una azione protettiva gastrica.

sia per uso topico che interno, compresa una azione protettiva gastrica. Rilassanti e ansiolitiche , non solo come sedativo ma può aiutare a migliorare sia la qualità del sonno che la velocità di addormentarsi grazie alla sua azione sedativa.

, non solo come sedativo ma può aiutare a migliorare sia la qualità del sonno che la velocità di addormentarsi grazie alla sua azione sedativa. La verbena agisce anche come cardioprotettore, grazie ai glicosidi verbenalina (cornina). Gli studi indicano che questi hanno una certa capacità di prevenire l’ostruzione dei vasi sanguigni.

grazie ai glicosidi verbenalina (cornina). Gli studi indicano che questi hanno una certa capacità di prevenire l’ostruzione dei vasi sanguigni. Proprietà antimicrobiche. Infatti, è stata esaminata la sua utilità contro diversi batteri rispetto ad alcuni antibiotici. Ed è stata trovata efficacia contro Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa , batteri come Citrobacter Freundii (foglie) e Bacillus subtilis (radice).

Precauzioni da tenere a mente

La verbena non dovrebbe essere usata dalle donne in gravidanza. Inoltre, bisogna fare attenzione alle dosi , poiché potrebbe causare indigestione e gas intestinali. Alcune persone possono essere allergiche alla verbena. Sconsigliato l’uso della verbena anche a bambini e a persone con problemi ai reni. Chiedi sempre consiglio al tuo medico prima di assumere questa pianta officinale.

Come sfruttare le proprietà benefiche della verbena

Questa pianta officinale si trova in commercio come infuso, sciolta o in bustine. Puoi anche acquistarla sotto forma di tintura, capsule o olio essenziale (più difficile da trovare). Il metodo più diffuso per assumere la verbena è sotto forma di infuso, segui sempre le indicazioni scritte sulla confezione per quanto riguarda le dosi e il metodo di preparazione.

Due ricette da fare in casa

Infuso di zenzero ed erbe aromatiche. È ottimo per alleviare problemi digestivi. Aggiungi alcune foglie di verbena, fiori di camomilla e qualche pezzetto di radice di zenzero fresco, metti in infusione togliendo prima lo zenzero a seconda di quanto la vogliamo forte. Puoi aggiungere una fetta di limone per migliorare il sapore.

Infuso con foglie di melissa e verbena. Questa seconda ricetta favorisce il sonno e il rilassamento. Lascia in infusione delle foglie di melissa e di verbena, addolcisci a piacere. Assumi l’infuso dopo cena per migliorare il rilassamento.