Una pianta officinale diversa per ogni tipo di tosse

Soffrire di tosse in inverno è molto comune. Vi suggeriamo i rimedi e le piante officinali più efficaci per alleviare questo disagio tipico dei mesi freddi. Con l’arrivo dell’autunno e delle piogge e soprattutto del calo delle temperature, aumentano i malanni di stagione. Quest’anno, senza mascherine nella maggior parte degli spazi pubblici e condivisi, è maggiore la possibilità di contrarre una qualsiasi delle malattie infettive tipiche di questo periodo.

La tosse, protagonista della stagione fredda

La tosse è uno dei disturbi più comuni in inverno. Si tratta di un sintomo che, a seconda della sua frequenza e/o intensità, può essere molto fastidioso e ridurre notevolmente la qualità della vita di chi ne è colpito. La tosse ha origine dai recettori situati principalmente nella mucosa delle vie aeree, sebbene esistano anche in altre sedi. Il complesso meccanismo con cui si attiva la tosse si sviluppa in tre fasi: in primo luogo, i recettori corrispondenti vengono eccitati da stimoli irritanti che generano un impulso. Questo raggiunge il tronco cerebrale, da dove si produce una risposta motoria nei muscoli.

Piante officinali efficaci in base al tipo di tosse

Per alleviare la tosse abbiamo farmaci antitosse e pastiglie per lenire la gola. Al giorno d’oggi, tuttavia, sempre più persone cercano sciroppi o piante officinali che possano alleviare l’irritazione alla gola dovuta alla tosse. Ma bisogna ricordare che non tutte le piante officinali agiscono allo stesso modo, e che esistono diversi rimedi indicati per diversi tipi di tosse. Vediamo quelle più adatte in base al tipo di tosse.

Drosera

Ha un effetto bechico, ovvero calma la tosse. E’ usata principalmente per le tosse irritative , non funziona bene come espettorante anche se è utile anche con bronchiti croniche, asma e faringiti. Per le dosi e per il suo uso ottimale, chiedi aiuto all’erborista o al farmacista.

Lichene islandico

Tipico della tundra e delle zone ventose del nord Europa il lichene islandico è un toccasana contro la tosse grassa. Il lichene islandico idrata tutto l’apparato respiratorio, rendendo la tosse meno fastidiosa e aiutando ad eliminare il catarro accumulato. Possiamo usarlo anche come battericida e antibiotico.

Papavero

Il suo uso terapeutico è sedativo, soprattutto a livello bronchiale: riduce la tosse produttiva e favorisce l’espettorazione per il suo contenuto di mucillagini e retine. Uno sciroppo con questa pianta ci aiuterà a combattere bronchiti e tosse ribelli.

Piantaggine

Questa pianta accelera la guarigione da processi infettivi come l’influenza o il comune raffreddore e migliora la tosse irritativa. Viene applicato come rimedio pettorale, per il suo contenuto di mucillagini e acido silicico. Può anche essere usato come gargarismi per alleviare la raucedine causata da mal di gola e tosse.

Marrubio

Il marrubio è utilizzato come mucolitico e sedativo della tosse, in particolare nelle affezioni catarrali croniche dell’apparato respiratorio in quanto vanta proprietà bechiche, antinfiammatorie, coleretiche, colagoghe, mucolitiche, espettoranti ed aromatiche.

Elicriso

Questa pianta officinale stimola la secrezione interna di idrocortisone, risultando molto utile nei casi di tosse allergica. Agisce infatti sul sistema respiratorio favorendo l’eliminazione del catarro bronchiale e attenuando gli spasmi e le infiammazioni di origine allergica della mucosa nasale