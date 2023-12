In un mondo ideale, dovremmo andare dal dentista una volta ogni 6 mesi. Nel mondo reale, invece, spesso passa più di 1 anno tra una visita e l’altra. Mi trovo in una condizione in cui posso aspettare ancora qualche mese prima del mio controllo dal dentista, e nel frattempo ho deciso di dare una chance a un rimedio casalingo che sta facendo impazzire TikTok: gli sciacqui con acqua e sale. Un esperimento di un mese che ha portato sorprendenti risultati nella mia routine di igiene orale.

Il contesto

E’ passato poco più di un anno dall’ultimo appuntamento dal dentista, e la prospettiva di fissarne uno nel futuro prossimo sembra un’impresa titanica. Il mio cervello, inoltre, sembra ignorare il concetto di funzione esecutiva quando si tratta di appuntamenti dentali. Certo, la mia bocca è in salute e non importa se aspetto un paio di mesi in più.

Risciacqui con acqua e sale

Sia chiaro, gli sciacqui con acqua e sale non possono sostituire una visita dal dentista, ma vista la mia buona salute generale della bocca ho deciso di esplorare questa tendenza Social. Anche se la tua bocca è in salute, sappi che è un microcosmo di germi, batteri, funghi e virus, e una buona igiene orale è la chiave per evitare problemi come placca e carie.

I Benefici di questo metodo

Il risciacquo con acqua salata è una pratica antica con benefici sorprendenti. La sua azione antinfiammatoria e antisettica aiuta a combattere i batteri responsabili di malattie gengivali e carie. Ma c’è di più: favorisce la guarigione delle ferite e riduce la fastidiosa placca.

Scoperte della ricerca

La ricerca ha anche dimostrato che i gargarismi con acqua salata proteggono dalle infezioni delle vie respiratorie superiori e possono persino ridurre la durata del raffreddore comune. Un rimedio classico per il mal di gola trova nuova vita nel risciacquo con sale.

Come si fa

Preparare il risciacquo con sale è facile: basta bollire dell’acqua, aggiungere un cucchiaino di sale e attendere che si raffreddi. Fai dei gargarismi per 30 secondi e goditi la sensazione di freschezza. Aggiungere un tocco di miele o bicarbonato di sodio è facoltativo ma può dare un tocco extra.

Il mio esperimento per un mese

Dopo un mese di risciacqui con sale, la mia bocca sembra più pulita, l’alito è più fresco, e persino le ferite causate dai morsi dovuti all’ansia guariscono più velocemente. Il risciacquo è diventato un rito serale, eseguito tre o quattro volte a settimana prima del normale lavaggio dei denti.