Sauna, meglio farla prima o dopo un allenamento?

I benefici della sauna per il benessere psico-fisico sono noti a tutti. Ma per quanto riguarda il fitness, è meglio concedersi una sauna prima o dopo l’allenamento? Dall’hammam turco alla sauna finlandese, negli ultimi anni la ricerca si sta focalizzando molto sui benefici di questa tradizione. Non è un caso se in paesi come la Finlandia o Svezia puoi trovare saune in appartamenti e come strutture autonome.

In Italia possiamo trovare la sauna principalmente nelle SPA, nelle terme o nei centri fitness. Ma quanto è importante includere una sessione di sauna come parte di un allenamento efficace? Se stai pensando di iniziare a sfruttale la sauna e non sai se è meglio farlo prima o dopo una seduta di fitness, ecco cosa devi sapere.

I vantaggi dell’utilizzo della sauna prima di un allenamento

L’uso della sauna prima dell’allenamento può migliorare le tue prestazioni, ma la ricerca è tutt’altro che conclusiva su questo. Se vuoi tentare, assicurati di essere ben idratato in anticipo.

1. Può aumentare il flusso sanguigno

Le sessioni di sauna riscaldano letteralmente il corpo. Il calore di una sauna aumenta la temperatura corporea e dilata i vasi sanguigni, portando ad un aumento del flusso sanguigno per tutto il corpo. Una migliore circolazione sanguigna porta a un migliore apporto di nutrienti e buona rimozione delle tossine.

2. Può migliorare le prestazioni fisiche

L’aumento del flusso sanguigno implica che una sauna prima di una sessione di allenamento potrebbe migliorare le prestazioni totali di un individuo. Uno studio in cui i ricercatori hanno esposto i partecipanti alle stesse condizioni di una sauna ha scoperto che avevano una migliore resistenza e prestazioni cardiovascolari.

3. Può diminuire il dolore muscolare

Non è raro che i muscoli diventino doloranti dopo l’esercizio e molti atleti si affidano alle saune per ridurre il dolore indotto dall’esercizio. Tuttavia, la la ricerca a sostegno di questo beneficio è limitata.

Un piccolo studio ha rilevato che l’uso di una sauna prima di eseguire esercizi ha portato a meno dolore e una minore diminuzione del raggio di movimento. Quello studio si è concentrato solo sui muscoli estensori del polso, tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter dare affermazioni più ampie e definitive.

Nel frattempo, puoi seguire l’esempio degli atleti per vedere se questa pratica funziona anche per te.

I vantaggi dell’utilizzo della sauna dopo un allenamento

Ci sono molti vantaggi nell’uso della sauna dopo l’allenamento. Tuttavia, secondo la ricerca che abbiamo a disposizione, sembra che buttarsi in una sauna subito dopo il sollevamento pesi non è la scelta migliore per il recupero post-allenamento, a meno che tu non la faccia dopo diverse ore dalla seduta di fitness.

Uno studio ha infatti rilevato che una sessione di sauna ha esaurito maggiormente i muscoli dopo il sollevamento pesi, aumentando i tempi di recupero. Se non puoi attendere almeno 24 ore tra la sauna e il prossimo sollevamento pesi, può essere una buona opzione scegliere la sauna durante il tuo giorno di rest.

1. Può aumentare la resistenza cardiovascolare

Se stai cercando di aumentare rapidamente la tua resistenza cardio, l’utilizzo di una sauna dopo gli allenamenti può essere d’aiuto. Un piccolo studio ha mostrato che i fondisti maschi che facevano saune tre volte alla settimana dopo un allenamento di 30 minuti aumentavano il loro tempo di resistenza del 32%.

2. Può aiutare ad acclimatarsi a temperature più calde durante l’esercizio

L’uso di una sauna dopo gli allenamenti potrebbe aiutare il tuo corpo ad ambientarsi a temperature più elevate e aumentare la sua capacità di regolare la temperatura interna. Ciò può rendere più facile affrontare gli allenamenti in ambienti caldi (come le sessioni di corsa durante l’estate).

Dovresti fruttare la sauna ogni volta che ti alleni?

Secondo la ricerca, non è necessario. Negli studi che evidenziano una relazione positiva tra sauna ed esercizio fisico, gli individui sono stati inseriti in un routine da tre a cinque giorni alla settimana. Potrebbe essere una buona scelta seguire lo stesso programma, visto che esistono evidenze che ne mostrano risultati efficaci.

Prima di aggiungere sessioni di sauna alla tua routine di fitness, tuttavia, dovresti consultare il tuo medico. Le persone con determinate condizioni di salute infatti potrebbero dover ridurre il tempo trascorso nella sauna, o evitarlo del tutto. Il tuo medico può darti suggerimenti concreti basati sulla tua salute e sulla tua storia medica.