Perché la camminata fa bene anche alla mente

L’ultima tendenza, soprannominata “Mental Health Walk”, consiste nell’andare a fare una camminata ogni giorno, liberando la mente e concentrandosi sui propri obiettivi personali. Vediamo perché la camminata fa bene non solo al fisico ma anche alla mente.

Di recente, sui social network, soprattutto su TikTok, si è diffusa una tendenza chiamata Mental Health Walk o Hot Girl Walk . In cosa consiste? Questa pratica si basa sull’andare a fare una camminata ogni giorno per liberare la mente e concentrarsi sugli obiettivi personali. La viralizzazione di questa tendenza ha incoraggiato le giovani generazioni a camminare, oltre a utilizzare l’esercizio fisico come pratica regolare per migliorare il proprio umore e concentrarsi sui propri obiettivi.

Incorporare l’esercizio nella nostra quotidianità

Ciò che sembra chiaro è che siamo sempre più consapevoli dell’importanza di incorporare buone abitudini e attività fisica regolare nella nostra vita quotidiana, non solo per mantenerci in forma, ma anche per mantenere la mente rilassata e ridurre il rischio di mortalità.

E camminare è una delle attività più facili da incorporare nella nostra routine quotidiana, in modo da poter sfruttare i suoi numerosi benefici, tra cui liberare la mente e alleviare lo stress. Grazie all’esercizio fisico si genera un effetto di benessere che si traduce in un miglioramento dello stato d’animo grazie all’uscita dalla routine e allo sgombero della mente.

Iniziare camminando per piccole distanze è l’ideale per alleviare lo stress quotidiano e aumentare gradualmente il numero di passi può significare un notevole miglioramento del benessere fisico e mentale.

La camminata è una buona opzione contro lo stress

È un dato di fatto che camminare aiuta a ridurre i livelli di stress che possono portare a problemi più seri, come ansia o depressione. Qualcosa di cui dobbiamo tenere conto, dal momento che sempre più persone soffrono di malattie legate alla salute mentale o che rischiano di soffrirne a causa di alti livelli di stress.

Secondo uno studio condotto dalla Mayo Clinic, con l’esercizio fisico l’umore migliora e i livelli di stress si riducono. Grazie a una pratica semplice come camminare, il cervello rilascia endorfine e altre sostanze chimiche cerebrali naturali che aiutano a favorire la sensazione di benessere e migliorare lo stato di salute.