07Prova l’Ottobre sobrio per una vera e propria coccola di benessere. Gli esperti di salute dicono che potrebbe essere un momento ancora migliore per rinunciare all’alcol rispetto a gennaio.

Quindi, cosa significa veramente essere “sober curious”? Bene, secondo Ruby Warrington , che ha scritto un libro con lo stesso nome, si tratta di fare il punto sul tuo rapporto con l’alcol e la cultura del bere in generale. Per alcuni, questo significa ridurre l’alcol e, per altri, diventare completamente sobri. Per coloro che vogliono provare a sperimentare questo nuovo movimento, le sfide di un mese come il “Dry January” sono un’ottima opzione. Ma ora non devi aspettare gennaio perché l'”Ottobre sobrio” è la nuova sfida che è qui per te adesso.

Curioso di saperne di più sulle regole e sui benefici per la salute della rinuncia all’alcol (anche se solo per un mese)? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Cos’è l’Ottobre sobrio?

Come Dry January, Ottobre sobrio comporta il taglio dell’alcol per l’intero mese (sì, tutti i 31 giorni).

L’Ottobre sobrio è nato nel 2014 come campagna di raccolta fondi per Macmillan Cancer Support, un’organizzazione benefica con sede nel Regno Unito che fornisce supporto alle persone che vivono con il cancro. L’obiettivo principale di questa campagna è raccogliere fondi, ma il movimento sottolinea anche l’importanza di verificare la propria relazione con l’alcol. Negli ultimi anni, Sober October è diventato un movimento più generale in tutto il mondo. La parte migliore di tutto questo? In realtà non devi unirti a nulla per rendere il “Sober October” realtà nella tua vita. L’unica “regola” è impegnarsi per 31 giorni di stare senza alcol e – bam – sei sulla buona strada per uno stile di vita più sano.

I benefici per la salute di aderire a Ottobre sobrio

Potrebbe ridurre il rischio di ictus e alcuni tipi di cancro.

Mi dispiace dirtelo, ma nonostante i titoli che potresti aver visto online sui benefici dell’alcol, uno studio del 2018 ha mostrato che non esiste un livello di consumo di alcol che migliora la tua salute. In effetti, l’alcol mette a dura prova praticamente tutti i principali organi del corpo, inclusi cervello, cuore, fegato, pancreas. Bere aumenta anche il rischio di ictus, ipertensione e persino un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro, secondo il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Fortunatamente, restare sobri per un solo mese può avere benefici per la salute fisica. Come si legge su Medical Daily, uno studio del 2015 ha rilevato che i partecipanti che hanno smesso di bere per un periodo di cinque settimane hanno visto un rischio ridotto di danni al fegato. Oltre che un miglioramento dell’equilibrio del glucosio e un miglioramento degli sforzi per la perdita di peso. È stato anche dimostrato che un mese senza alcol riduce le proteine ​​che favoriscono il cancro nel sangue.

Non solo ti sentirai meglio a breve termine, ma la sfida può anche aiutarti a valutare il tuo consumo di alcol durante il resto dell’anno e oltre. Molte persone non si rendono conto di quanto alcol bevono. Ottobre sobrio è una grande opportunità per fare il punto sul tuo consumo di alcol e vedere come questo influenzi la tua vita.

Può migliorare la tua salute mentale ed emotiva e migliorare il sonno

La correlazione tra le condizioni di salute mentale e l’uso di alcol è più che documentata. Un recente studio pubblicato sul Canadian Medical Association Journal ha scoperto che gli adulti, in particolare le donne, che hanno rinunciato all’alcol hanno visto un aumento del loro benessere mentale generale.

E questo ha senso. L’alcol è un depressivo del sistema nervoso centrale e, per definizione, una sostanza che altera l’umore.

Ottobre sobrio può aiutare a migliorare sia il sonno che le capacità di adattamento emotivo. Questo perché bere può aiutarti ad addormentarti più velocemente e a dormire più profondamente inizialmente, ma questo interferisce con il tuo ciclo del sonno e il sonno REM profondo. Se non riesci a ottenere il sonno ristoratore di cui hai bisogno e ti svegli sentendoti stanco, questo può influire sul tuo umore generale.

Inoltre, molte persone usano l’alcol (e altre sostanze) per alleviare l’ansia sociale, che può effettivamente ostacolare la tua naturale capacità di autoregolare le emozioni difficili, come l’ansia e la tristezza. Prendendo una pausa dall’alcol, sarai incoraggiato a trovare altri modi per farcela.

Ottobre sobrio aiuta con l’idratazione della pelle e con l’anti-invecchiamento

La maggior parte delle donne dirà che eliminare l’alcol ha portato alcuni benefici sulla pelle e sulla perdita di peso. (Anche se non è il motivo principale per cui decidi di fare Sober October, è sicuramente un bonus!). Dopo una notte di bevute, sicuramente ti sarai accorto che la tua pelle appare meno luminosa e più stanca. In effetti l’alcol ha diversi effetti negativi sulla pelle. Non solo disidrata ma è stato dimostrato che riduce le riserve di antiossidanti, aumentando il rischio di danni dei radicali liberi.

Le buone notizie? Tagliare l’alcol aiuterà ad aumentare l’idratazione della pelle e la produzione di collagene, portando a un aspetto complessivamente più radioso ed elastico.

Può aiutare con la perdita di peso