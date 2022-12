Il periodo natalizio è indissolubilmente legato alla convivialità. Cenoni, pasti in compagnia, feste e aperitivi con gli amici o colleghi. Una serie di motivi per cui durante il periodo natalizio diventa molto difficile prenderci cura della nostra sana alimentazione.

Natale è un periodo un po’ complicato per seguire sane abitudini, soprattutto a causa dell’alcol, che disturba la curva glicemica e fornisce molte calorie vuote. Per quanto riguarda il resto dei pasti, puoi preparare dolci sani e pasti molto gustosi con un buon valore nutritivo. È importante trovare l’equilibrio tra piacere e salute.

Scegli bene i cibi

Indubbiamente, è importante scegliere bene i cibi che mangeremo. Vediamo allora quali sono gli alimenti che dovremmo inserire nel carrello della spesa per una dieta sana anche a Natale. Una alimentazione equilibrata prevede proteine sane come carni bianche e uova. Ovviamente tante verdure, che hanno un grande apporto di fibre che aiuteranno il nostro organismo a rallentare la conversione dei carboidrati in grassi.

E i dolci?

I più golosi stanno vivendo momenti difficili in questo periodo, in cui i dolci tipici abbondano nei supermercati e sulle nostre tavole. Ma possiamo inserirli anche nel nostro carrello della spesa per una alimentazione equilibrata? Secondo i nutrizionisti sì, è possibile. A patto di non esagerare e limitare l’assunzione di questi dolci solo i giorni di festa.

Non dobbiamo iniziare a mangiare torroni e panettoni già da Novembre, e non dovremo avere questi dolci in casa oltre il i primi di gennaio. Dobbiamo conoscere i limiti e lasciare i dolci per momenti speciali. Inoltre, dovremmo preferire dolci con un’alta percentuale di cacao (più del 70%) e una piccola percentuale di zucchero.

Questo è un periodo di festa e i dolci fanno parte della nostra cultura, non possiamo bandirli dalle tavole. Ma possiamo scegliere i dolci di migliore qualità nutrizionale (per esempio a base di frutta secca, miele, cioccolato fondente…) ed evitare quelli raffinati.

Concediti delle eccezioni

Tutti gli esperti di nutrizione concordano sul fatto che questo è un periodo di festa e sì, possiamo concederci alcune eccezioni. Possiamo permetterci di mangiare in modo diverso da come facciamo durante l’anno. Un’alimentazione intelligente e consapevole non funziona attraverso punizioni e privazioni, ma è importante essere consapevoli che possiamo mangiare in modo ricco e sano allo stesso tempo. La combinazione tra i due è possibile.

L’importante è concederci le eccezioni solo durante i giorni di festa ed evitare di mangiare in modo illimitato da novembre a fine gennaio.

Punta a opzioni sane e allo stesso tempo gustose

Ovviamente puoi e dovresti mangiare sano anche mentre ti godi ciò che mangi. Ricordiamoci che la dieta mediterranea si distingue per essere salutare. Per esempio, puoi preparare un delizioso pesce con verdure al forno. Su internet circolano sempre più ricette sane e gustose. È tutta una questione di voler mangiare sano e di dare priorità al cibo e non ai prodotti dell’industria alimentare.