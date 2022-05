Meghan Markle ha un suo rimedio contro ansia ed emicrania. La duchessa del Sussex è notoriamente una fan delle cure alternative e tra queste c’è l’agopuntura. “Credo da molto tempo nell’agopuntura. Ho avuto emicranie debilitanti (ricoverata in ospedale per loro) e l’agopuntura e la medicina orientale hanno assolutamente cambiato la mia vita. Una vita senza emicrania è un punto di svolta”, ha detto Meghan a The Chalkboard. Sembra che l’ex attrice si sia sottoposta a delle sessioni di agopuntura anche prima della nascita di suo figlio, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Si sarebbe rivolta al famoso agopuntore Ross Barr per ricevere i suoi trattamenti.

Secondo l’agopuntrice Asha Chong, la terapia può aiutare a ridurre lo stress, aumentando i livelli di endorfine, encefalina e serotonina (ormoni che migliorano l’umore e aiutare il corpo a far fronte al dolore e allo stress). Asha afferma anche che l’agopuntura regola i livelli dell’ormone dello stress cortisolo nel corpo. La regolazione del cortisolo migliora aiuta ad abbassare la frequenza cardiaca, rilassa i muscoli e riduce la pressione sanguigna.

Meghan Markle, 2 cose che fa per avere un buon sonno.

In primo luogo, pratica lo yoga assiduamente. Ne ha parlato diverse volte, in particolare quando aveva il suo blog personale, The Tig. In un’intervista con Best Health, ha detto che è un’attività particolarmente indicata per dormire. “Lo yoga è la mia passione”, ha spiegato. “Ci sono così tanti benefici che derivano dalla pratica dello yoga: maggiore flessibilità e forza, maggiore felicità, maggiore concentrazione mentale, maggiore capacità di rilassarsi, diminuzione dell’ansia e sonno migliore”. La duchessa evita anche la caffeina dopo le 16:00. Parlando con Today, ha detto: “È facile cadere nel correre per un caffè quando si arriva a quel crollo delle 16:00”. Invece, va per un succo verde, che dice le dà la spinta di energia di cui ha bisogno.