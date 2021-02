Il tè verde è da molto tempo associato a numerosi benefici per la salute, tra cui quello legato al dimagrimento. Sebbene stia guadagnando sempre più popolarità in Occidente, il tè verde è da molto tempo utilizzato nella medicina tradizionale cinese per trattare numerose condizioni di salute. Più recentemente, il tè verde è stato collegato alla perdita di peso. Ma è vero? Analizziamo gli studi che abbiamo a disposizione.

Tè verde e dimagrimento

I processi che consentono al corpo di convertire ciò che mangiano in energia utilizzabile, sono noti come metabolismo. Il tè verde può essere utile nel dimagrimento, aiutando il metabolismo del corpo a essere più efficiente.

Il tè verde contiene caffeina e un tipo di flavonoide chiamato catechina, che è un antiossidante . La ricerca suggerisce che entrambi questi composti possono accelerare il metabolismo. La catechina può aiutare a ridurre il grasso in eccesso, mentre sia la catechina che la caffeina possono aumentare la quantità di energia utilizzata dal corpo.

Una revisione pubblicata nel 2010 ha rilevato che gli integratori di tè verde, contenenti catechine o caffeina, hanno avuto un impatto piccolo ma positivo sul dimagrimento e sulla gestione del peso.

Una ricerca più recente ha studiato l’uso clinico del tè verde per stimolare la perdita di peso nelle persone in sovrappeso o obese. Sebbene abbia riscontrato che il tè verde ha un impatto positivo sulla perdita di peso, il risultato non è stato significativo e gli autori hanno concluso che era improbabile che ci fosse una importanza clinica.

Tè verde, benefico ma non una bevanda miracolosa per la perdita di peso

In realtà, esiste una base teorica secondo cui i benefici del tè verde sulla perdita di peso sono reali. Sono state anche trovate alcune prove empiriche a sostegno di queste tesi, al di fuori di contesti clinici. Tuttavia, gli studi di ricerca in questo settore tendono a utilizzare dosi che contengono una percentuale maggiore di catechina o caffeina rispetto a quella che si troverebbe in una tipica tazza di tè verde.

È importante notare che è probabile che i benefici del tè verde per la perdita di peso siano molto piccoli. L’impatto di questa bevanda non è così benefico come altri metodi di perdita di peso sani, come l’esercizio fisico, che ha benefici metabolici di alto livello.

Fare regolare esercizio fisico e seguire una dieta sana ricca di frutta e verdura, è la migliore strategia per la perdita di peso. Il tè verde usato insieme a questi metodi può aumentare i risultati positivi.

Come consumare il tè verde

Bere da 2 a 3 tazze di tè verde caldo durante il giorno dovrebbe essere sufficiente per integrare il dimagrimento. La quantità esatta varia da persona a persona, a seconda della quantità di caffeina che vogliamo consumare e del nostro metabolismo basale.

Infine, è bene sottolineare che questa bevanda è considerata sicura da consumare. Tuttavia, in alcuni casi è necessario prestare attenzione, poiché dosi elevate di caffeina possono creare problemi a chi è a rischio di problemi cardiaci o con ipertensione.