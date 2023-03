Un buon sonno è importante per la nostra salute, tanto quanto il mangiare bene e praticare sport in modo regolare. Questo il messaggio diretto e semplice scelto dalla ‘World Sleep Society’ per la giornata mondiale del sonno 2023, che si celebra quest’anno il 17 marzo.

Un modo per ricordare che proprio come mangiare bene e fare esercizio fisico, il sonno è fondamentale per il benessere fisico, mentale e sociale, anche se è un aspetto degli stili di vita decisamente più trascurato. “I nostri pazienti e le persone di tutte le età nel mondo – sottolinea la dottoressa Phyllis C. Zee, presidente della World Sleep Society – possono migliorare la loro salute generale e il benessere dando priorità al sonno e alle strategie per migliorarne la qualità”.

La giornata del 17 marzo, in cui promuovere quindi l’importanza di un riposo di qualità ed esaminare anche ambiti correlati come l’istruzione, gli aspetti sociali e la guida, è stata scelta in quanto si tiene il venerdì prima dell’equinozio di primavera di ogni anno.

In Italia l’Aims, Associazione italiana medicina del sonno, promuove per la giornata la maratona del sonno 2023, un webinar gratuito nel quale tutti i principali esperti italiani della medicina del sonno faranno una staffetta ideale dalle 8 alle 20.30, presentando un quadro articolato delle conoscenze sui disturbi del sonno nell’ambito della salute. Tutte le informazioni sul sito https://sonnomed.it.

Consigli per dormire bene

L’esperta Jo Bower, dell’Università dell’East Anglia, ha recentemente dato alcuni consigli per dormire bene.

Mantenere un orario di sonno e sveglia costante anche nei giorni liberi. Cercare la luce naturale al mattino ed evitare quella blu dei dispositivi la sera, da mettere in modalità notturna un’ora prima di dormire. Dire no, specie pomeriggio e sera, ad alcol, caffeina e nicotina. Infine, concedersi del tempo per rilassarsi prima di andare a letto, assicurandosi che la camera da letto sia comoda, fresca, silenziosa e buia- E se non si riesce a dormire entro 30 minuti, alzarsi e fare qualcosa di bello. Evitare quindi di tornare a letto finché non ci si sente di nuovo assonnati.