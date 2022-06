I benefici del tofu che anche i mangiatori di carne apprezzeranno

Il tofu è entrato a far parte della nostra cucina ma sono ancora in molti a essere restii a consumarlo. Il motivo principale è che di solito chi lo compra al supermercato non sa come cucinarlo o abbinarlo. Ma basta andare in un ristorante cinese per rendersi conto di quanto sia eccezionale come parte proteica di una zuppa di verdure.

Questo alimento deriva dai semi di soia. E’ una fonte di calcio ed è anche considerato una proteina completa, poiché contiene tutti e nove gli aminoacidi essenziali. In 126 grammi di tofu crudo abbiamo 181 calorie, 3,5 grammi di carboidrati, 22 grammi di proteine, 11 grammi di grasso, 3 grammi di fibra.

Mangiare il tofu può favorire la salute delle ossa, grazie al calcio, al magnesio, al fosforo e agli altri nutrienti che supportano la salute ossea. In generale, gli studi riportano che il consumo di alimenti a base di soia, come il tofu, possono contribuire alla salute ottimale delle ossa.

Il tofu è privo di colesterolo, il che lo rende un’opzione particolarmente buona se stai cercando di ridurne l’assunzione. Ma aspetta, c’è di più: è stato anche dimostrato che le proteine ​​vegetali aiutano a ridurre i livelli di colesterolo LDL grazie al suo contenuto di isoflavoni. Diversi studi hanno scoperto che questi composti abbassano i livelli di LDL, aiutando così a prevenire condizioni cardiovascolari, come l’ictus.

Uno studio dell’Harvard T.H. Chan School, che ha coinvolto un totale di 200.000 partecipanti, ha scoperto che le donne che mangiano tofu più di una volta alla settimana riducono le loro possibilità di malattie cardiache del 18 percento, a causa degli effetti favorevoli per il cuore degli isoflavoni.

Nota bene: questo articolo ha sol uno scopo informativo e non è in alcun modo sostitutivo del parere di un medico o nutrizionista. Foto di Tonda Tran da Pixabay.