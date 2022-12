Consigli per non ingrassare dopo una dieta dimagrante

Non sono poche le persone che seguono un piano nutrizionale per raggiungere un obiettivo di dimagrimento. Ma spesso riuscire a non ingrassare dopo una dieta dimagrante non è semplice. La verità è che dovremmo impegnarci più su un cambio di abitudini per quanto riguarda la nostra alimentazione. Ma è vero che molte persone approfittano di alcuni momenti specifici per curare maggiormente la propria alimentazione. Bene, quello che dobbiamo presumere è che quando quel piano giungerà al termine, le linee guida di una dieta sana non dovranno finire all’improvviso.

È importante realizzare un piano di mantenimento, costituito da una serie di abitudini nutrizionali a lungo termine, che ci aiutino a migliorare le prestazioni sportive, a controllare il peso, a prevenire o migliorare i sintomi di malattie e infortuni. Ma anche imparare a mangiare in modo più sano ed equilibrato su base costante.

Se entriamo in questa otica, riusciremo ad evitare il temuto effetto yo-yo. Vediamo allora alcuni consigli utili e le abitudini che dovremmo inserire nella nostra quotidianità per riuscire a mantenere tutti gli obiettivi raggiunti dopo aver seguito una dieta dimagrante.

Pianifica il tuo menù settimanale

Da tempo è diventato di moda il concetto di batch cooking (ovvero il sistema di pianificazione dei pasti), ma la verità è che esiste da molto tempo ed è una tecnica ideale per poter mangiare sano durante la settimana. Consiste nell’organizzare i 5 pasti che avrai durante la settimana e passare una giornata a prepararli.

È un’opzione molto utile, perché non dovrai pensare a cosa cucinare ogni giorno ed eviterai di cadere in scelte veloci, che spesso si traducono in pasti preparati e preconfezionati, spesso malsani. È una buona opzione sia se mangi a casa, dato che non dovrai dedicare più tempo a cucinare, sia se sarai in ufficio, eviterai anche di dover scegliere cibi preparati poco sani.

Ricordati di distribuire bene i pasti

Gli esperti consigliano di evitare di passare molte ore senza mangiare, perché in questo modo non cadremo nel ciclo delle abbuffate e dell’ansia, che favoriscono l’assunzione di cibi meno sani. Per questo è bene mantenere una routine degli orari dei pasti, aumentando il numero di volte in cui si mangia, ma in modo più leggero. Cerca di rimanere sazio per evitare abbuffate.

Punta su frutta e verdura

Frutta e verdura sono le migliori alleate della nostra dieta, devono essere sempre presenti e dovresti scegliere quelle di stagione, ricche di sostanze nutritive. Oltre ad essere povere di calorie hanno anche un alto contenuto di acqua, quindi ti aiuteranno a mantenerti idratato. Un altro consiglio: quando possibile, prova a mangiare frutta e verdura crude, per mantenere tutti i loro nutrienti e sfruttare le loro vitamine, minerali e fibre.

Attenzione alla caffeina

Molte persone non possono vivere senza la loro dose giornaliera di caffeina. Questo ovviamente non è un male. Ma, come per ogni cosa, gli eccessi vanno evitati. Non si dovrebbe abusare di caffeina. La ragione? Troppa caffeina non solo può causare bruciori o mal di stomaco, ma può anche causare difficoltà a dormire e persino ansia. Non devi rinunciarci, puoi optare per opzioni senza caffeina, per esempio.

Snack sì, ma sani

Non è sempre facile evitare gli spuntini tra un pasto e l’altro. E la realtà è che, se scegliamo buone opzioni, fare spuntini tra i pasti è un’ottima abitudine in quanto ci aiuterà a evitare di accumulare fame e poi, a fine giornata, affogarci sul cibo. Per scegliere opzione sane di spuntini dobbiamo avere a portata di mano alimenti adatti e che non ci faranno ingrassare: frutta e verdura, frutta secca, yogurt naturali, formaggi magri. Se sei in ufficio, molte aziende hanno distributori automatici che raramente hanno opzioni salutari. Pertanto, cerca di evitarli portando da casa i tuoi snack.