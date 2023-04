Ci sono molti rischi per la salute associati al grasso addominale: si tratta di una forma di obesità che può aumentare il rischio di malattie cardiache, diabete, ictus e alcuni tipi di cancro. Per questo motivo, se negli ultimi tempi abbiamo preso troppi chili in più, dimagrire sulla pancia è fondamentale per il nostro benessere.

Il grasso addominale è costituito da un accumulo di tessuto adiposo nella zona addominale, che può essere causato da una dieta ricca di cibi altamente trasformati e da uno stile di vita sedentario. C’è da dire però che l’accumulo di grasso addominale può essere causato anche da una predisposizione genetica.

Perché è importante dimagrire sulla pancia

Uno dei principali rischi del grasso addominale è l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Il grasso addominale è un importante fattore di rischio per l’aterosclerosi, una patologia che si verifica quando i depositi di grasso si accumulano sulle pareti delle arterie, riducendo la loro elasticità e aumentando il rischio di attacchi cardiaci e ictus.

Un’altra preoccupazione è l’aumento del rischio di diabete di tipo 2. Il grasso addominale aumenta la resistenza all’insulina, un ormone che controlla i livelli di zucchero nel sangue. Quando i livelli di insulina sono troppo alti, il corpo non è in grado di regolare correttamente i livelli di zucchero nel sangue, il che aumenta il rischio di diabete.

Infine, il grasso addominale è anche associato a un aumentato rischio di alcuni tipi di cancro, in particolare del cancro al colon, del pancreas e della prostata.

Dimagrire sulla pancia è possibile

Riuscire a dimagrire sulla pancia è possibile e non sono necessarie diete drastiche o da fame (che, anzi, spesso sono anche controproducenti). Invece, è possibile perdere peso in modo sano cambiando alcune piccole abitudini.

È infatti bene sottolineare che qualsiasi tipo di pillola, cura miracolosa e rimedio erboristico non rimuoverà mai il grasso sulla pancia in modo durativo e sicuro. L’unico modo efficace per liberarsi del grasso addominale in modo naturale è quello di seguire una dieta sana e adottare uno stile di vita attivo.

Vediamo allora alcuni consigli pratici per liberarsi del grasso sulla pancia semplicemente cambiando alcune abitudini.

Consigli dietetici per dimagrire sulla pancia

Mangiare meno calorie di quelle bruciate, creando un deficit calorico, può aiutare a bruciare sia il grasso addominale che l’eccesso di grasso sottocutaneo. A tal proposito è importante adottare alcuni cambiamenti nello stile di vita. Innanzitutto, andrebbero eliminate le bevande zuccherate che, secondo i risultati di diversi studi, sono strettamente collegate allo sviluppo del grasso sulla pancia. Meglio evitare bibite gassate e zuccherate e limitare lo zucchero nel caffè o tè.

Poi, andrebbe ridotta l’assunzione di carboidrati semplici come il pane bianco, i cereali raffinati e gli alimenti zuccherini, che hanno un basso valore nutritivo ma un alto contenuto di calorie. Sono anche legati allo sviluppo del grasso addominale.

Sostituisci i carboidrati semplici con carboidrati complessi, come pasta integrale, frutta e verdura. Frutta e verdura, nello specifico, sono un’alternativa salutare che aggiungendo fibre alla dieta, possono regolare la glicemia controllando così il diabete. Il grasso addominale è un fattore di rischio per l’ insulino-resistenza e il diabete.

Inoltre, gli esperti consigliano di inserire nella dieta proteine magre come carni bianche, latticini magri come ricotta o fiocchi di latte, che inducono il senso di sazietà facendoci sentire meno fame riducendo il desiderio di cibi “comfort”.

Secondo le linee guida, andrebbe poi controllata l’assunzione di grassi. I grassi non andrebbero eliminati dalla dieta ma semplicemente scelti con cura.

Evitare cibi preconfezionati e optare invece per carni magre, avocado, pesce ricco di Omega3. I grassi trans e i grassi saturi invece non sono amici della salute. Possono causare aumento di peso e sono strettamente collegati allo sviluppo del grasso sulla pancia. Limitare l’assunzione di grassi trans e mantenere l’assunzione di grassi saturi a meno del 7% della dieta. Non più del 20-30% dell’assunzione calorica totale deve provenire dal grasso.

Esercizio fisico

La ricerca ha scoperto che l’esercizio fisico svolge un ruolo significativo nell’eliminazione del grasso sulla pancia. Ad esempio, uno studio del 2005 ha confrontato uomini che praticavano esercizio fisico con altri che non lo facevano e, secondo i risultati, sembra proprio che l’esercizio sia un fattore cruciale per lo sviluppo di grasso e malattie cardiache.

Tuttavia è bene specificare che nessun esercizio fisico riduce la pancia se non accompagnato da una alimentazione povera di calorie.

Diventa più attivo

Aumentare i livelli di attività può aiutare a bruciare più calorie. Chi siede su una scrivania per lunghi periodi di tempo dovre fare pause regolari, alzarsi, camminare e fare stretching. Parcheggiare lontano dal luogo di lavoro aiutare a camminare di più, bruciare più calorie e migliorare la salute del cuore.

Esercizio cardiovascolare

Gli esercizi cardio fanno pompare il cuore e bruciare calorie contribuendo a ridurre il grasso sulla pancia. Puoi iniziare lentamente, camminando o nuotando, per poi lavorare su un esercizio cardio più intenso, come la corsa o la corda.

Allenamento ad intervalli ad alta intensità

Chiamato anche HIIT, abbina un esercizio intenso a un esercizio meno intenso per bruciare più calorie. Ad esempio, gli esperti consigliano di provare a camminare per 3 minuti, quindi correre per 30 secondi. L’HIIT aiuta a bruciare più grasso addominale ed è una scelta ideale per chi non si sente pronto ad un esercizio più intenso.