Colesterolo alto, consigli utili per tenerlo a bada anche a Natale

Durante il periodo di Natale si moltiplicano le occasioni di feste, pranzi, cene e aperitivi con amici e famiglia. Se soffri di colesterolo alto però dovresti fare attenzione, pur non rinunciando ai festeggiamenti e ai momenti di convivialità. E’ importante quindi tenere sotto controllo alcuni aspetti, per evitare che il colesterolo non salga alle stelle. Facendo un po’ di attenzione potrai goderti le feste di Natale apportando piccole modifiche per ridurre l’assunzione di grassi. La strategia vincente dovrebbe includere tre fattori fondamentali, che riassumiamo di seguito.

Prenditi cura della tua dieta anche a Natale

Prenderci cura della nostra dieta è importante per il nostro benessere. E’ molto importante seguire piccoli e semplici consigli quando scriviamo la nostra lista della spesa. Ad esempio, scegli carni magre, rimuovi la pelle dal pollame, sostituisci il burro o la panna con l’olio extravergine d’oliva. Questi sono alcuni modi per tenere sotto controllo il colesterolo senza troppi sforzi.

Ci sono cibi che dovremmo evitare nel caso in cui soffriamo di ipercolesterolemia? Coloro che già hanno livelli elevati di colesterolo, dovrebbe stare lontano dai grassi saturi presenti in alimenti come formaggi, insaccati, salse come la maionese, ultra-elaborati, fritti o dolci industriali. È meglio optare per una dieta mediterranea ricca di pesce, frutta e verdura e cereali integrali. Tuttavia, la chiave sta nella moderazione piuttosto che nel divieto.

Esercizio fisico

E insieme a un pilastro fondamentale come l’alimentazione, non possiamo dimenticare l’esercizio fisico. È importante non dimenticare le sane abitudini aumentando sia l’attività fisica quotidiana (esercizio non programmato: come salire le scale , camminare o andare a piedi o in bicicletta nei luoghi, ecc.) sia l’esercizio fisico (esercizio programmato), che aiuterà a contrastare le calorie in eccesso.

Dovremmo garantire un esercizio cardiovascolare settimanale tra 150-300 minuti a media intensità o 75-150 minuti ad alta intensità. Possiamo camminare, andare in bicicletta, praticare uno sport di squadra, oppure andare in palestra. Dovremmo incorporare nella nostra routine settimanale anche un minimo di 2 allenamenti di forza in cui lavoriamo sia la parte inferiore del corpo che la parte superiore.

Colesterolo, l’importanza di sottoporsi a controlli

Appuntamenti regolari con il medico sono particolarmente importanti per tenere sotto controllo questa patologia che rientra nelle cosiddette malattie silenti, soprattutto per le persone con livelli elevati superiori a 200 mg/dL.