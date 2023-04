Maggio è il mese in cui la primavera entra nel vivo e con la bella stagione arrivano molti cibi di stagione. E’ anche il momento perfetto per prendersi cura di se stessi e del proprio corpo. Seguire una dieta equilibrata tutto l’anno è molto importante per il nostro benessere, per questo motivo ogni mese dobbiamo puntare sui cibi di stagione, per prendere il maggior numero di nutrienti da ogni alimento.

Cibi di stagione di Maggio da mettere nel carrello della spesa

Maggio è un mese ricco di deliziosi cibi di stagione. Il clima mite e le temperature piacevoli rendono questo mese un momento ideale per uscire all’aperto e godersi la natura e i suoi frutti.

Molte delle verdure di maggio sono ortaggi di primavera come asparagi, agretti, carciofi, porri, cipolle bianche, cicoria, crescione e spinaci. Questi possono essere gustati crudi o cotti. Anche le verdure che fanno parte della famiglia delle brassicacee come cavoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles e cavolini di Bruxelles sono di stagione in questo mese. Tra i frutti, ci sono albicocche, fragole, angurie, meloni, pesche, ciliegie, uva, lamponi e more. Vediamo i frutti e le verdure che dovremmo inserire nel carrello della nostra spesa di Maggio.

Asparagi

Ricchi di vitamine e minerali, gli asparagi hanno proprietà anti-infiammatorie e possono aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari. Contengono moltissime saponine e flavonoidi, che hanno come proprietà principale quella di stimolare l’attività dei reni. Gli esperti sono concordi nell’affermare che, contro ipercolesterolemia e diabete, gli asparagi sono un nostro potente alleato. Sono inoltre ricchi di vitamine A e B.

Cipolle

Ricche di vitamine e minerali, le cipolle sono una buona fonte di fibre e aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari.

Piselli

Oltre ad essere ipocalorici, i piselli sono ricchi di proteine e importanti per combattere il senso di spossatezza tipico di questa stagione. Vi daranno la giusta energia per allenarvi in palestra o al parco. I piselli verdi e freschi sono ricchi di vitamina B1 e vitamina A, ma anche di fosforo, potassio, sodio, magnesio e ferro.

Zucchine

Importante fonte di vitamine e minerali, le zucchine sono un ottimo rimedio contro la stitichezza e aiutano a favorire la riduzione del colesterolo.

Fave, tra i cibi di stagione di Maggio

Tipiche del mese di maggio, le fave non solo sono gustose ma sono ricche di vitamina B, utile al funzionamento del sistema nervoso e aiutano l’intestino a lavorare nel modo corretto.

Rucola

Ricca di vitamine e minerali, la rucola è una buona fonte di fibre e aiuta a ridurre il colesterolo.

Oltre a queste verdure tipiche di stagione, non scordate di fare il pieno anche di finocchi, radicchio, cicoria, ravanelli, una vera esplosione di vitamine e sali minerali.

Albicocche

Sono ricche di vitamine A e C, fibre, potassio e magnesio. Sono un ottimo alimento per prevenire malattie come il diabete di tipo 2, l’osteoporosi e l’obesità.

Cibi di stagione di Maggio: le nespole

Tipiche del mese di maggio, le nespole sono ricchissime di vitamina C, calcio e carboidrati. Dalle proprietà astringenti per l’intestino soprattutto se mangiata ancora acerba, al contrario se mangiata molto matura acquista proprietà fortemente lassative.

Fragole

A maggio danno il loro meglio e diventano una miniera di proprietà benefiche. Ricche di antiossidanti, sono un ottimo rimedio contro i radicali liberi e aiutano a mantenere la pelle sana. Sono anche una ottima fonte di fibre e vitamina C e potassio, aiutano la digestione e sono degli antiossidanti naturali.

Ciliegie

Sono un frutto ricco di vitamina C, fibre, vitamina A, potassio e magnesio. Le ciliegie contengono anche una sostanza chiamata melatonina che aiuta a regolare i ritmi circadiani.

Susine

A Maggio cominciano a comparire anche le susine, importante fonte di vitamina C, fibre, potassio, magnesio e vitamine del gruppo B. Sono anche una buona fonte di antiossidanti che aiutano a prevenire malattie come il cancro, le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.