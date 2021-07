In estate possiamo approfittare di alcuni cibi freschi, leggeri e ricchi di antiossidanti per prenderci cura del nostro benessere e del nostro organismo. Con la stagione calda è normale cercare cibi più leggeri, perché le alte temperature ci fanno avere meno appetito. E la maggior parte dei cibi che scegliamo in vacanza non solo sono ricchi di antiossidanti ma aiutano a sentirci più sazi.

La sensazione di sazietà è determinata dal coordinamento dei sistemi ormonali gastrointestinali e dei neurotrasmettitori chimici in varie aree specifiche del cervello. In questo modo fattori come la densità energetica, la percentuale di proteine ​​sul totale delle calorie, la quantità e il tipo di fibra determinano l’indice di sazietà.