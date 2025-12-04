Tech neck, lo smartphone invecchia il collo di 10 anni: 5 esercizi per evitarlo

L’uso intensivo di smartphone e tablet causa dolori cervicali e accelera l’invecchiamento cutaneo del collo. Come comportarsi

La sindrome del tech-neck si conferma una problematica crescente nella società contemporanea, strettamente legata all’uso prolungato di dispositivi digitali come smartphone e tablet. Non solo provoca fastidiosi dolori cervicali, ma si associa anche a un precoce invecchiamento cutaneo del collo, una zona particolarmente fragile e sensibile. La crescente attenzione verso questa condizione ha portato esperti in ambito medico, fisioterapico e dermocosmetico a studiare soluzioni integrate che vanno dalla correzione posturale alle strategie cosmetiche mirate.

Il termine tech-neck, noto anche come text neck, indica un complesso di sintomi dolorosi e disfunzionali a carico del collo, causati dalla postura scorretta assunta durante l’uso intensivo di smartphone, tablet e altri device. Come sottolinea la dottoressa Lara Castagnetti, osteopata specializzata in riabilitazione ortopedica, “la flessione della testa verso il basso aumenta fino a cinque volte lo sforzo sui muscoli cervicali, generando contratture, tensioni e, nel tempo, modifiche posturali potenzialmente permanenti”.

L’impatto negativo della tech-neck non si limita all’apparato muscolo-scheletrico ma si estende anche alla pelle del collo, che a causa dei frequenti piegamenti innaturali tende a sviluppare pieghe profonde e un precoce cedimento dei tessuti. La pelle del collo è particolarmente vulnerabile, caratterizzata da un derma sottile, bassa densità di fibre di collagene e una minor presenza di ghiandole sebacee, rendendo il film idrolipidico meno efficace nel proteggerla.

Prevenzione e cura: dalla postura alla skincare

Contrastare il tech-neck richiede un approccio multidisciplinare. Da un lato, la correzione delle abitudini posturali è fondamentale per ridurre il sovraccarico muscolare e prevenire danni irreversibili. Tra i consigli più efficaci, gli esperti raccomandano di mantenere lo schermo all’altezza degli occhi, evitare di piegare eccessivamente il collo e fare pause frequenti durante l’uso prolungato dei dispositivi. È importante alzare lo sguardo, effettuare esercizi di stretching e rinforzo muscolare per collo e spalle e affidarsi, se necessario, a un fisioterapista o osteopata per un percorso di rieducazione posturale, suggeriscono gli esperti.

Gli esercizi indicati sono semplici ma efficaci: allungamenti del rachide dorso-lombare, stretching della muscolatura pettorale e della fascia cervicale anteriore, nonché rinforzi muscolari specifici per la regione cervicale, possono ridurre la tensione e migliorare l’elasticità muscolare.

Parallelamente, la skincare del collo va curata con particolare attenzione. Dopo una detersione delicata mattina e sera, è essenziale applicare trattamenti idratanti e nutrienti con movimenti ascendenti verso l’ovale del viso, accompagnati da massaggi lievi che stimolino la microcircolazione. Non va mai trascurata la protezione solare, fondamentale per prevenire l’invecchiamento precoce dei tessuti, soprattutto nelle stagioni in cui il collo rimane scoperto, dicono gli esperti di dermocosmesi.

In farmacia, i consulenti possono suggerire prodotti contenenti peptidi di collagene, vitamina C e antiossidanti polifenolici, utili a supportare la rigenerazione cutanea e contrastare l’assottigliamento tissutale tipico della tech-neck. Inoltre, un’alimentazione equilibrata, ricca di proteine e con un’adeguata idratazione, unita a uno stile di vita sano che preveda la riduzione del fumo e un sonno regolare, contribuisce a mantenere la pelle elastica e tonica.