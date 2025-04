Nel cuore della Garfagnana, tra le maestose vette delle Alpi Apuane e il verde intenso dei boschi di castagno, si trova un piccolo gioiello nascosto che sembra uscito da un libro di fiabe. Questo borgo magico, con le sue case in pietra, i tetti in ardesia e il suo specchio d’acqua color smeraldo, è un luogo incantato, sospeso nel tempo, dove la natura e la storia si fondono in un equilibrio perfetto.

Immerso in uno scenario di rara bellezza, questo antico borgo toscano offre un’esperienza unica a chi cerca un angolo di pace lontano dal turismo di massa.

Stiamo parlando del borgo di Isola Santa, le cui origini risalgono al Medioevo, quando ospitava un hospitale per i pellegrini in viaggio lungo la via che collegava la Garfagnana alle città d’arte della Toscana. Oggi, grazie a un progetto di recupero e valorizzazione, Isola Santa è tornata a vivere, trasformandosi in un albergo diffuso, dove è possibile soggiornare in antiche dimore restaurate con cura e rispetto per la tradizione.

Un borgo incantato nel cuore della Garfagnana

Arrivando a Isola Santa, la prima cosa che colpisce è la sua posizione spettacolare. Il borgo si affaccia su un lago dalle acque limpide, nato dalla costruzione di una diga agli inizi del Novecento. Questo specchio d’acqua, incastonato tra le montagne e circondato da una vegetazione rigogliosa, contribuisce a creare un’atmosfera quasi surreale, in cui il tempo sembra essersi fermato.