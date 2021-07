Mangiare troppo zucchero è collegato a un aumento del rischio di molte malattie, tra cui l’obesità, il diabete di tipo 2 e il cancro.

Se stai cercando di ridurre lo zucchero, il tuo primo istinto potrebbe essere quello di saltare solo il dolce. Ma attenzione perché ci molti cibi che sembrano sani, eppure nascondono più zucchero aggiunto di quanto ti aspetteresti.

Le bibite zuccherate (da aranciate a succhi di frutta) come pure altri alimenti scarsamente nutrienti ma pieni di zucchero e quindi molto calorici (dolci, cibo confezionato, snack etc) rappresentano un’elevata fonte di rischio di diabete.

Al contrario altri cibi come la frutta o le spremute (senza zuccheri aggiunti), pur contenendo zucchero (fruttosio) non aumentano il rischio di diabete.

Yogurt a basso contenuto di grassi, no grazie. Una singola tazza può contenere oltre 45 grammi di zucchero, che è più del limite giornaliero raccomandato.

Mentre lo yogurt intero è stato anche collegato a migliori risultati sulla salute rispetto alle opzioni a basso contenuto di grassi. Per ottenere il massimo, opta per uno naturale o greco con il minimo di zuccheri aggiunti.

Attenzione anche ai frullati confezionati in vendita nei supermercati. Molti potrebbero contenere zuccheri aggiunti. E il fatto che abbiano frutta non significa che siano salutati a priori. Un po’ quello che vale per i succhi di frutta industriali.

Se pensi che una barretta di muesli sia un peccato di gola innocuo ti sbagli. L’aggiunta di cioccolato, frutta disidratata più i classici zuccheri aggiunti le rendono tutt’altro che alleate della dieta.

Moderate i condimenti nelle vostre grigliate. Una porzione di ketchup o salsa barbecue contiene una quantità sorprendente di zucchero. Un singolo cucchiaio di ketchup contiene quasi 1 cucchiaino di zucchero.

Ultimo punto, le bevande vegetali. Se avete detto addio al latte convinte che vi faccia ingrassare, vi invitiamo a considerare che un drink alla soia potrebbe avere zuccheri aggiunti. Dunque, meglio scegliere quelli che ne sono privi. Foto di Jason Goh da Pixabay.