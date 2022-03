Cambio dell’ora: come sfruttare (e adattarsi meglio) al nuovo orario

Il cambio dell’ora può influenzare le nostre emozioni e i nostri comportamenti. Quindi è importante seguire una serie di consigli per adattarsi al meglio al nuovo orario.

Come ogni ultima domenica di marzo, il fine settimana appena passato c’è stato il cambio dell’ora. Gli orologi sono avanzati di 60 minuti. Nonostante sembri un piccolo cambiamento, riuscire ad adattarsi al nuovo orario non è semplice per tutti. Sicuramente, la maggiore durata della luce ci regalerà molta più energia. Ma è tempo di adattarsi.

Quali sono le conseguenze più frequenti del cambio dell’ora

Durante il ciclo di 24 ore del giorno, ci sono cambiamenti fisici causati dalla luce e dall’oscurità. Questi cambiamenti influenzano le emozioni e, quindi, i comportamenti. Questo non si verifica solo negli esseri umani, ma colpisce la maggior parte degli esseri viventi, comprese le piante. I ritmi circadiani e l’orologio biologico del corpo sono i regolatori di questi cambiamenti fisici.

Questi ritmi influenzano la temperatura corporea, la digestione, la sensazione di fame e il rilascio di alcuni ormoni. Ma soprattutto influenzano la produzione di melatonina, che è responsabile del sonno. In sostanza, i cambiamenti del tempo influenzano le funzioni vitali dell’organismo.

L’aumento delle ore con la luce rappresenta sempre una fonte di buonumore?

In generale, associamo sempre i giorni grigi alla tristezza, mentre i giorni più luminosi tendono a risollevare il morale. La luce influenza lo stato d’animo, l’aumento delle ore con la luce può essere fonte di energia e, quindi, aumentare l’attività, mentre la diminuzione della luce aumenta lo stato di rilassamento. In realtà entrambi sono necessari. Per avere una buona salute mentale.

È vero che uno stato di prolungata mancanza di attività sottrae positività e può portare a uno stato depressivo. Pertanto, la luce è correlata all’attività e al buon umore. Tuttavia, l’aumento dell’attività continua ed eccessiva può portare all’ansia, motivo per cui può diventare estenuante. In generale, gli studi sull’influenza delle ore diurne in diversi paesi mostrano che, in effetti, nella maggior parte delle persone, l’aumento della luce è fonte di buonumore.

Ci sono persone che portano una variante del gene CRY1 che aumenta i cicli circadiani ed è responsabile del fatto che, ad esempio, la melatonina non viene rilasciata fino alle 2 o 3 del mattino. Queste persone sono costrette a dormire quando hanno ancora energia e si svegliano quando ancora non ce l’hanno.

Niente paura per il cambio dell’ora

È chiaro che questo adattamento durerà solo pochi giorni. La maggior parte delle persone si adatta rapidamente al nuovo orario. I ritmi circadiani sono legati all’energia. È normale che l’energia sia alta tra le 10 del mattino e l’1 del pomeriggio, dalle 2 del pomeriggio c’è una diminuzione fino alle 5 del pomeriggio, motivo per cui in quelle ore si verifica sonnolenza. Poi c’è un rimbalzo, ma quando la luce del sole scompare, la melanina, che è l’ormone del sonno, inizia ad aumentare. Tra le 3:00 e le 7:00 si verifica il punto più basso di energia, da lì inizia a salire fino alle 10:00. Questa non è suggestione.

Consigli utili per sfruttare al meglio il cambiamento

Vediamo allora alcuni consigli utili per sfruttare al meglio il cambio dell’ora a livello psicofisico ed emotivo. E, soprattutto, per evitare la temuta sensazione di spossatezza che, peraltro, può aumentare in primavera.

Approfitta delle ore diurne. È molto probabile che quando uscirai da lavoro, sarà ancora giorno. Goditi questa sensazione e cogli l’occasione per fare commissioni, fare una passeggiata, incontrarti con gli amici.

Meno pigri per andare in palestra. Uno dei fattori che può rendere pigre molte persone quando si tratta di fare sport è proprio il buio presto. Adesso non ci sono più scuse: ci sono più ore di luce, quindi dobbiamo mettere da parte la pigrizia per fare sport, andare in palestra, fare una passeggiata.

Goditi il ​​sole. Più ore di luce, più opzioni per sfruttare i benefici dell’esposizione al sole. Che, non c’è dubbio, è un’ottima fonte di vitamina D, che riusciamo a sintetizzare attraverso la luce solare.

Trova momenti solo per te e la tua famiglia. Quell’ora di luce in più è tua e solo tua. Cerca di approfittarne. Una buona idea è fermarsi a pensare a cosa ti fa stare bene e a cosa desideri, dedicandoti all’ascolto delle tue esigenze e dando ascolto ai tuoi desideri. E, naturalmente, puoi anche sfruttare quelle ore diurne per divertirti con i tuoi cari.

Con gli amici è sempre meglio. Le giornate più lunghe, la luce e il sole, aumentano la nostra voglia di stare in compagnia. Soprattutto, dopo due anni di limitazioni: lasciamo spazio alla socialità.

Fughe, perché no? La primavera è un ottimo periodo per quei weekend fuori porta in cui sfruttiamo al meglio le giornate di luce senza il condizionamento del caldo estenuante che avremo tra qualche mese. Conviene prendere l’auto o il treno e visitare i paesi limitrofi, oppure organizzare un tour in bicicletta con un picnic.

Fermati di tanto in tanto. Naturalmente sono state proposte molte opzioni, ma ciò che è chiaro è che un’ora in più non deve diventare un’ora in più di stress. Impara a capire quando il tuo corpo e la tua mente ti inviano segnali che ti invitano a fare una pausa, e approfitta del fatto che le giornate sono più lunghe per fermarti un po’, senza sentirti in colpa.