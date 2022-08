Caldo e afa: quali cibi scegliere per affrontare il caldo

Una nuova ondata di caldo estremo sta colpendo molte città italiane. Con una stagione iniziata all’insegna dell’afa, dobbiamo sopportare ancora temperature record. Oltre a proteggerci durante le ore più calde, dobbiamo prestare attenzione anche a cosa finisce nel nostro corpo. Una corretta idratazione e il consumo di cibi ricchi di acqua sono gli alleati per contrastare l’estate più calda degli ultimi vent’anni.

In estate, uno dei principali fattori che possono causare la perdita di liquidi nel corpo è la sudorazione. È quindi necessario mantenere un adeguato bilancio idroelettrolitico e integrare i giusti nutrienti nell’organismo idratandosi adeguatamente, assumendo magnesio e potassio ed evitando un’alimentazione sregolata e basata su alimenti ricchi di sodio come latticini, formaggi, affettati e prodotti processati industrialmente. Meglio non consumare anche alimenti preconfezionati e a lunga conservazione come gli snack.

“Sotto il sole, sarebbe meglio evitare l’assunzione di alcolici, e limitare il consumo di caffè e the, poiché possono contribuire alla disidratazione – spiega il professor Umberto Solimene, dell’Università degli Studi di Milano, membro dell’Osservatorio Sanpellegrino e presidente Femtec -. La soluzione ottimale è bere acqua in abbondanza, circa 1,5 litri, durante tutto l’arco della giornata. Anche l’alimentazione è fondamentale per reintegrare la perdita di liquidi; è infatti indispensabile mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, in quanto alimenti ricchi di micronutrienti, fibre e antiossidanti naturali”.

Tra i numerosi cibi sani che possono apportare all’organismo un notevole quantitativo di acqua in questo periodo cos’ caldo ci sono ad esempio l’anguria, composta per il 92% di acqua e che è considerata il frutto più idratante, come lo sono la fragola, il melone e la pesca, contenenti circa il 90% d’acqua. Anche gli ortaggi come la lattuga, il pomodoro e il sedano sono ricchi d’acqua e sono annoverati tra gli alimenti più idratanti. FONTE: ANSA. Foto di Jill Wellington da Pixabay.