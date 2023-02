Bagno di ghiaccio, il metodo seguito dalle celebrity per rafforzare corpo e mente

Elle Macpherson, Chris Hemsworth o Kendall Jenner sono solo alcune tra le celebrity che amano praticare il bagno di ghiaccio, un’abitudine che combina respirazione ed esposizione al freddo e migliora il sistema immunitario, le prestazioni sportive, la qualità del sonno, la concentrazione e riduce lo stress. Vediamo di capirne di più.

Tutte le proprietà del bagno di ghiaccio

Cosa hanno in comune celebrity come Elle Macpherson, Chris Hemosworth, Kendal Jenner o Cristiano Ronaldo? Tutti loro hanno una curiosa abitudine: immergere il proprio corpo nel ghiaccio. Questa abitudine diventata virale sui social non è altro che una delle parti del metodo Wim Hof, un protocollo di benessere creato dall’atleta olandese Wim Hof ​​e il cui obiettivo è rafforzare il corpo e la mente.

Cos’è il metodo Wim Hof?

Fondamentalmente consiste nel controllare il proprio respiro e, una volta padroneggiato, riuscire ad esporsi al freddo. Come spiega lui stesso, respirare è la cosa più semplice e inconsapevole che facciamo, ma ha un grande impatto su tutto il nostro corpo. Infatti, sottolinea che la quantità di ossigeno che inspiriamo influenza la quantità di energia che viene rilasciata nelle cellule del nostro corpo. Per questo motivo questo atleta ha basato tutto il suo metodo sulla respirazione corretta.

La sua tecnica di respirazione, ispirata alla pratica meditativa dei monaci tibetani, è scientificamente riconosciuta e prevede l’iperventilazione controllata. Attraverso i respiri la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna aumentano, i vasi sanguigni si contraggono, la temperatura corporea aumenta e la capacità di trasportare ossigeno dei polmoni migliora. Inoltre, il sangue si arricchisce di più ossigeno in meno tempo, mentre l’anidride carbonica viene rimossa. Di conseguenza, si produce un ambiente alcalino nel sangue e si riduce l’acidificazione del corpo, tra molti altri benefici.

Come vengono eseguiti i respiri?

Il metodo è semplice. Devi solo seguire questi passaggi:

Mettiti comodo: mettiti in una posizione meditativa. Puoi stare seduto o, se preferisci, sdraiato. Assicurati, ovviamente, che sia la postura che i vestiti che indossi ti permettano di espandere bene i polmoni per respirare senza alcun tipo di oppressione.

Fai 30-40 respiri profondi: chiudi gli occhi e cerca di liberare la mente. Per fare questo, connettiti con il tuo respiro. Inspira profondamente attraverso il naso o la bocca ed espira senza forzare attraverso la bocca. L’inalazione dovrebbe avvenire attraverso la pancia e poi, con il petto, lasciarla andare senza forzare. Fallo 30-40 volte. Potresti sentire formicolio e persino vertigini. Se ti senti male, fermati, ma di solito questi “effetti collaterali” sono innocui.

Trattieni il respiro: dopo l’ultima espirazione, fai un altro respiro che sia il più profondo possibile, fai uscire l’aria e trattieni il respiro il più a lungo possibile finché non senti il ​​bisogno di respirare di nuovo.

Recupero: quando respiri di nuovo, fai un respiro profondo per riempire i polmoni. Senti come si espandono la pancia e il petto. Quando senti di aver inalato abbastanza, trattieni di nuovo il respiro per 15 secondi ed espira. Infine, torna al primo passaggio. Puoi ripetere questa serie tre e quattro volte. Noterai che il tuo corpo e la tua mente saranno estremamente calmi.

Esposizione al freddo con il bagno di ghiaccio

Una volta controllata la respirazione, è il momento di esporsi al freddo ed è quello che possiamo vedere nei video virali di attori come Chris Hemsworth.

All’inizio può essere sufficiente terminare la doccia normale con pochi secondi di acqua fredda, ma l’ideale è aumentare il tempo e ridurre la temperatura fino a potersi immergere nel ghiaccio per un massimo di due minuti. Durante il bagno dobbiamo continuare con altri tipi di respirazione -quello che cerchiamo ora è concentrarci sulla respirazione nasale, lenta e con inspirazioni ed espirazioni lunghe e profonde- e concentrarci sui segnali che provengono dal corpo-

I benefici dell’esposizione al freddo includono il miglioramento del sistema immunitario, l’aumento delle prestazioni sportive, il miglioramento della qualità del sonno e della concentrazione, la riduzione dello stress. Inoltre favoriscono una maggiore rigenerazione dei tessuti.

Concentrazione mentale

Il potenziale di questo metodo sta nella combinazione dei 3 pilastri, cioè la pratica della respirazione profonda, l’esposizione al freddo e quest’ultimo pilastro, ovvero l’impegno e la concentrazione mentale. La mentalità, l’impegno e la pratica costante ti faranno recuperare il tuo equilibrio interiore e, come dice Wim Hof, conquistare “forza, salute e benessere”.