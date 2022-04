Baciarsi 4 minuti al giorno è un toccasana per la salute della bocca. Ne è convinto il dottor Khaled Kasem, della catena dentale internazionale Impress. “Il principale vantaggio del bacio è che produce più saliva in bocca”, ha detto. “La saliva è importante perché ti aiuta a masticare, assaggiare, deglutire, combatte i germi in bocca e previene l’alitosi, il che è sicuramente l’ideale quando si bacia”. La saliva neutralizza gli acidi che si depositano sui denti, aiutando a ridurre il rischio di contrarre la carie. Anche il sistema immunitario potrebbe giovare dal bacio. “Lo scambio di saliva durante un bacio incoraggia il sistema immunitario a creare più anticorpi, che difendono il tuo corpo dalle infezioni”, ha detto. Ma attenzione: chi ha herpes labiali e altre patologie a carico della bocca dovrebbe astenersi dal baciare il partner per evitare di trasmettere le patologie.

Altri benefici del bacio.

I baci possono ridurre l’ansia e farci sentire meno stressati perché diminuiscono il cortisolo, l’ormone dello stress, e aumentano invece i livelli di serotonina, l’ormone del buonumore. Quando le labbra si uniscono in un bacio, i vasi sanguigni si dilatano, favorendo il flusso del sangue e portando un abbassamento della pressione. Baciarsi poi allena i muscoli facciali.

Secondo quanto evidenziato da uno studio inglese, l’azione del baciarsi richiede il coordinamento di 146 muscoli, tra cui 34 facciali e 112 posturali. Infine, scambiare saliva, come avviene in un bacio, ne aumenta il flusso, il che aiuta a mantenere sani bocca, denti e gengive. In media, nella vita trascorriamo due settimane baciando e la ‘ricetta’ per una relazione in salute secondo un sondaggio britannico di qualche anno fa prevede 5 baci al giorno. Un obiettivo non sempre fattibile, soprattutto per chi ha orari di lavoro diversi. In ogni caso, si può sempre recuperare con uno scambio intenso quando ci si vede. Foto di adamkontor da Pixab.