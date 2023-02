8 piccoli cambianti che possono migliorare la nostra salute mentale

Una piccola serie di consigli utili a prenderci cura della nostra salute mentale, così importante per il nostro benessere. A poco a poco, la nostra società sta prestando sempre più attenzione alla cura della salute mentale. Stiamo diventando sempre più consapevoli che non possiamo ignorare questa parte importante del nostro benessere. Spesso non sono necessari grandi cambiamenti, ma piccoli consigli che possiamo seguire nella nostra vita quotidiana che ci aiutano a migliorare la nostra salute mentale.

A volte le esigenze e i ritmi della nostra società ci rendono difficile sentirci bene con noi stessi e prenderci adeguatamente cura della nostra salute mentale. Invece, è una parte molto importante per il nostro benessere psico-fisico. Vediamo allora piccole e semplici idee per prendersi cura della propria salute mentale nella quotidianità, sottolineando ovviamente che questi strumenti non sostituiscono mai un processo terapeutico fatto con un professionista. Se ti senti male, chiedi aiuto.

Cerca di praticare il non giudizio verso te stesso e le tue esperienze . Ogni essere umano ha un proprio percorso e alcuni insegnamenti da dover collezionare. Non è giusto verso se stessi confrontare la nostra vita e le nostre esperienze con quelle degli altri.

Prova a praticare un atteggiamento positivo . Questo non vuol dire avere positivismo illimitato, ma di accettare che la vita a volte ci mette in situazioni o momenti difficili. Che il più delle volte le difficoltà non dipendono da noi, ma da come decidiamo di affrontarle, lasciando andare l'idea che la vita ci debba qualcosa.

Ricorda di muoverti . Non devi fare necessariamente grandi sessioni sportive, ma devi muoverti.

Cerca di trovare momenti nella tua giornata che ti consentano di connetterti consapevolmente con te stesso, in modo da poterti connettere con gli altri in modo più leggero.

Cerca di entrare in contatto con la natura. Non è un segreto che ci rilassi, visto che è parte di noi e noi di essa, ma spesso ce ne dimentichiamo.

Prova ad identificare le attività che ti consentono di giocare, esplorare e disconnetterti, attività che ti connettono con il divertimento.

P rova a fermarti un attimo , respira a pieni polmoni, lasciando andare problemi e preoccupazioni, entrando in contatto con il tuo corpo. Cosa senti? Se provi qualche emozione, prova a dare un colore, una forma, un nome. Questo ci permette di trattenere l’emozione senza che ci travolga.

Cerca di rispettare le tue pause e non spingerti costantemente al limite, non siamo macchine, siamo vivi. Se non ci assumiamo la responsabilità della vita che è in noi, ci penserà il corpo a ricordarcelo attraverso le somatizzazioni.

Infine, presta attenzione all’importanza che abbiamo voluto dare alla parola PROVARE in tutti questi consigli. È positivo per la nostra salute mentale cercare di prenderci cura di noi stessi, ma a volte è difficile per quanto ci proviamo, non è altro che controproducente. Lo strumento più importante per volerci bene è non giudicarci e accompagnarci nelle nostre esperienze quotidiane.