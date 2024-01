Il biohacking è una tendenza in forte ascesa: tecniche come la meditazione e il digiuno intermittente sono ormai collaudate nel tempo e sono in grado di dare al corpo l’energia, la salute e la resilienza di cui ha davvero bisogno.

Secondo GS Loft, punto di riferimento in Italia per il benessere psicofisico, allenamenti ibridi ad alto impatto, respirazione profonda e docce fredde sono alcune pratiche non invasive che tutti possono adottare dopo gli eccessi natalizi per raggiungere l’equilibrio corpo-mente attraverso il biohacking.

Con biohacking si intendono tutte quelle pratiche prese in prestito dalla biologia, dalla genetica e dalle neuroscienze per migliorare la capacità dell’organismo di funzionare al massimo delle prestazioni. Si tratta di un tendenza in forte ascesa, che secondo le stime potrebbe arrivare a raccogliere 242 miliardi di dollari entro la fine del 2033, con un tasso di crescita annuale del +23,7% dal 2023 al 2033.

Mentre alcune tecniche di biohacking possono sembrare estreme, come quelle messe in pratica dal magnate della tecnologia Bryan Johnson, tra i biohacker più conosciuti e discussi, in verità forme come la meditazione e il digiuno intermittente sono ormai collaudate nel tempo e sono in grado di dare al proprio corpo l’energia, la salute e la resilienza di cui ha davvero bisogno.

Secondo Giacomo Spazzini, imprenditore e fondatore di GS Loft, punto di riferimento in Italia per il benessere psicofisico, esistono delle pratiche di biohacking non invasive e alla portata di tutti che si possono adottare e cercare di integrare, passo dopo passo, nella quotidianità per raggiungere l’equilibrio corpo-mente.

Perché quindi non iniziare al termine delle vacanze natalizie? Un periodo perfetto per inserire nuove abitudini e iniziare l’anno con nuova e rinnovata energia. Ecco 5 tecniche da mettere subito in pratica:

Applicare il digiuno intermittente

Si tratta di una tecnica nutrizionale che include fasi di digiuno ad intervalli controllati, fondamentale per detossificare l’organismo dagli eccessi (molto comuni nel periodo delle feste), riequilibrare gli ormoni, ridurre l’infiammazione di basso grado e rallentare l’invecchiamento. Per mettere in pratica un “light digiuno intermittente” è importante tenere a mente che devono trascorrere 16 ore di digiuno dall’ultimo pasto.

Quindi, ad esempio se il pranzo termina alle 16, è possibile fare colazione il giorno dopo alle 8 circa, se invece la cena finisce alle 24, si potrà iniziare a consumare pasti il giorno dopo alle 16. Nelle 16 ore di digiuno è possibile bere qualche caffè, bevande senza zucchero e molta acqua. Attenzione però a non utilizzare il digiuno a scopo compensatorio, l’equilibrio è sempre la soluzione. Per applicare il digiuno intermittente come una pratica ricorrente è però necessario affidarsi a specialisti in grado di studiare piani alimentari ad hoc anche sulla base degli ormoni e del microbiota intestinale.

Fare allenamenti ibridi ad alto impatto

L’ideale è mantenere sempre un buon livello di allenamento durante tutto l’anno, ma se ancora si ha difficoltà ad essere costanti, alcuni semplici accorgimenti da mettere in pratica dopo le festività possono fare la differenza. Tra questi, raggiungere i 10.000 passi al giorno all’aria aperta, magari con della buona musica nelle cuffie e sempre ben riparati dal freddo ma non troppo. Il freddo infatti, se ben bilanciato, è un grande alleato del nostro organismo.

Un’idea di allenamento, potrebbe essere un circuito ad alta intensità da 20’ a giorni alterni che comprenda squat, affondi, push ups, sit ups, burpees e thrusters. Fondamentale è anche allenare la forza poiché per bruciare e dimagrire non serve eseguire solo esercizi cardio, anzi, con muscoli forti si bruciano molte più calorie anche a riposo e gli alimenti ingeriti saranno indirizzati dal nostro organismo ai muscoli piuttosto che alle cellule di grasso.

Allenare il proprio sonno

Non è sempre semplice mantenere un sano e regolare ritmo circadiano, soprattutto dopo la pausa delle festività in cui i ritmi sono stati scombinati dal cambio di routine. Esistono però alcuni accorgimenti per conciliare il sonno al meglio. Ad esempio praticare uno sport intensivo nel pomeriggio e, prima di andare a dormire, dedicare del tempo alla meditazione o agli esercizi di respirazione. Bastano pochi minuti, per risultati sorprendenti. La sera meglio evitare snack e fare un pasto leggero al massimo 4 ore prima di andare a dormire. Per addormentarsi, invece di guardare la televisione meglio leggere un buon libro ed evitare tutte le luci blu, smartphone compresi.

Praticare la respirazione profonda

Nella vita di tutti i giorni si è così impegnati tra appuntamenti, attività e scadenze da non avere nemmeno il tempo di fermarsi a respirare. Dopo le feste è possibile però ritrovare quel legame con il proprio corpo, partendo proprio da respirare in maniera consapevole. I vantaggi infatti sono moltissimi: dal miglioramento dell’ossigenazione del sangue al potenziamento del sistema immunitario, dall’equilibrio ormonale alla riduzione dello stress. Ogni mattina appena svegli, dopo aver bevuto un paio di bicchieri di acqua, limone e sale, è bene eseguire 3 serie da 30 respiri profondi per un totale di 15 minuti, meglio se seduti o sdraiati con le cuffie nelle orecchie e una playlist per la meditazione. Il risultato sarà una sensazione di tranquillità e rilassamento, ci si sentirà mentalmente più sereni e connessi con il proprio corpo

Inserire docce fredde

Gli shock termici stimolano il sistema immunitario, aumentano la resilienza, la concentrazione e la determinazione, riducono l’infiammazione di basso grado e aumentano la termogenesi grazie alla termoregolazione. Pochissimi secondi alla fine della solita doccia calda mattutina ogni mattina possono fare la differenza. Per far abituare il proprio corpo è meglio iniziare con 30 secondi di doccia fredda la prima settimana, per poi crescere di 15 secondi alla volta ogni settimana fino ad arrivare al minuto.