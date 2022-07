5 metodi efficaci per rinfrescarsi, senza aria condizionata e ventilatore

Con il caldo torrido di questi giorni, riuscire a trovare metodi efficaci per rinfrescarsi è una necessità. L’ondata di calore che stiamo subendo in queste settimane non accenna a diminuire, ma seguendo questi piccoli consigli riusciremo a tenerci freschi senza ricorrere necessariamente ad aria condizionata e ventilatore.

Il più classico: fai una doccia tiepida

E’ decisamente il più banale ma è molto efficace, soprattutto se optiamo per acqua tiepida e non fredda. L’acqua a temperatura ambiente rigenererà il tuo corpo, donandoti refrigerio. Invece, evita di fare docce troppo fredde, che possono provocar uno choc termico pericoloso per la nostra salute. Ricorda però che la doccia dovrà essere il più breve possibile, visto che stare sotto il doccione per più di 5 minuti può arrivare a consumare più di 75 litri d’acqua.

Pediluvio in acqua fresca per rinfrescarsi in modo naturale

Un trucchetto vecchissimo ma che spesso tendiamo a sottovalutare. Immergere i piedi in acqua fresca ti darà immediatamente sensazione di freschezza, inoltre migliorerà la circolazione di gambe e piedi e abbasserà la temperatura corporea.

Impacchi

Bagna una pezza, strizzala per bene e fai delle tamponature, soprattutto sui punti come i polsi, l’incavo degli avanbracci, l’incavo dietro il ginocchio, l’interno coscia, le caviglie, il collo. Questo metodo ti darà immediatamente del refrigerio.

Bevi delle bevande calde

Ebbene sì: bere delle bevande calde è un ottimo rimedio per rinfrescarsi in modo naturale. Questo metodo aiuta a mantenere bassa la temperatura corporea. Non è un caso se in alcuni Paesi fra i più assolati, come Libia e Marocco, si ricorre abitualmente proprio a bevande (aromatizzata alla menta) per dissetarsi. Come? Sudando. Attraverso la sudorazione infatti abbassiamo naturalmente la temperatura interna del nostro corpo, dilatiamo i vasi sanguigni e liberiamo il calore.

Rinfrescarsi creando un vento fresco

Bagnare con acqua fredda un panno e agganciarlo a una finestra aperta nella camera. Si creerà così una piacevole brezza rinfrescante.