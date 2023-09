Vivere con cani e gatti, un booster di felicità

Vivere con cani e gatti è un booster di felicità. Gli amici a quattro zampe donano affetto, favoriscono il relax, stimolano l’attività fisica e contribuiscono al benessere e alla felicità, soprattutto nelle persone anziane, aiutandole a combattere la solitudine. Ma anche i bambini e gli adolescenti traggono vantaggio dalla convivenza con un animale.

I benefici del vivere con cani e gatti per i più giovani

Secondo la professoressa Valentina Tobia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, questa convivenza riduce l’ansia e la depressione e aumenta l’autostima dei ragazzi. Prendersi cura di un animale domestico fa affrontare meglio le sfide dell’adolescenza, soprattutto se si tratta di cani o gatti, animali con cui è più facile interagire ed esprimere empatia. Bambini e ragazzi si sentono meno soli e sviluppano una maggiore empatia in presenza di un cane o un gatto.

L’esperienza unica dell’interazione tra bambini e cani è al centro dell’attenzione a Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia, il 30 settembre e 1° ottobre a Milano (Parco Esposizioni di Novegro) . In questa occasione, Bambility, un progetto educativo e ludico, porterà avanti la sua missione di sviluppare le capacità sociali, emotive e motorie dei bambini attraverso la relazione con i cani. All’interno della fiera, altre aree destinate ai più piccoli, coinvolgeranno i giovani visitatori in numerose esperienze, tra le altre, Arcabimbivet – Il Piccolo Veterinario, un progetto educativo innovativo sviluppato con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo animale e di aiutarli ad affrontare il rapporto con il proprio medico in modo sereno e privo di timori.

“L’interazione con i cani, aiuta i bambini a sviluppare empatia, compassione e sensibilità nei confronti degli altri esseri viventi e a sviluppare le loro capacità sociali, migliorando la comunicazione e la capacità di cooperare con gli altri – spiega Alessandra Aspesi, responsabile comunicazione e marketing di Quattrozampeinfiera – Convivere con un animale domestico implica la responsabilità di prendersene cura e l’interazione consente di comprenderne i comportamenti. La relazione aiuta i bambini a sentirsi inclusi, accettati e amati, contribuendo a migliorare la propria autostima. Iniziative come Bambility e Arcabimbivet dimostrano come l’apprendimento attraverso il gioco e l’interazione con i cani, possa influenzare positivamente la vita dei bambini.”. FONTE ANSA.