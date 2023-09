Troppi emulsionanti aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Uno studio pubblicato su BMJ suggerisce che l’elevato apporto di diversi emulsionanti (parte del gruppo di additivi alimentari “numeri E”), ampiamente utilizzati negli alimenti trasformati industrialmente per migliorarne la consistenza e prolungarne la durata di conservazione, è associato ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari (CVD). Gli emulsionanti vengono spesso aggiunti ai cibi trasformati e confezionati come pasticcini, torte, gelati, dessert, cioccolato, pane, margarina e piatti pronti, per migliorarne l’aspetto, il gusto, la consistenza e la durata di conservazione.

I ricercatori francesi hanno deciso di valutare le associazioni tra l’esposizione agli emulsionanti e il rischio di malattie cardiovascolari, tra cui la malattia coronarica e la malattia cerebrovascolare. I loro risultati si basano su 95.442 adulti francesi (età media 43 anni; 79% donne) senza storia di malattie cardiache, che hanno preso parte allo studio di NutriNet-Santé, tra il 2009 e il 2021.

Gli emulsionanti collegati alle malattie cardiovascolari

Dopo un follow-up medio di 7 anni, un maggiore apporto di cellulosa totale (E460-E468), cellulosa (E460) e carbossimetilcellulosa (E466) è risultato essere associato a rischi più elevati di malattie cardiovascolari, così come assunzioni elevate di monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi (E471 ed E472).

“Tra questi emulsionanti – si legge sul sito Medical X Press – l’estere lattico di monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi (E472b) è stato associato a rischi più elevati di malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, mentre l’estere dell’acido citrico di monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi (E472c) è stato associato a rischi più elevati di malattie cardiovascolari e coronariche. cardiopatia. Un elevato apporto di fosfato trisodico (E339) è stato anche associato ad un aumento del rischio di malattia coronarica. Non c’era evidenza di un’associazione tra gli altri emulsionanti studiati e nessuno degli esiti cardiovascolari.

Gli autori sottolineano che questi risultati necessitano di essere replicati in altri studi su larga scala, ma affermano che potrebbero “contribuire alla rivalutazione delle normative sull’uso degli additivi alimentari nell’industria alimentare per proteggere i consumatori”.